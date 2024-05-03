Как жил и умер Древарх — известный на всю Россию фрик с зеленым лицом и крыльями за спиной

Вспоминаем, каким был Древарх Просветленный Источник: Кристина Полевая / 29.RU

— Врачи сказали, еще поживу, — говорил Андрей Христофоров (он же Древарх) в последнем интервью нашим коллегам из 29.RU. Однако 3 мая стало известно, что он скончался.



Андрей Христофоров был известен по России и за ее пределами под именем Древарх Просветленный. Его считали неофициальным символом Архангельска.

Известно, что в конце апреля он попал в больницу, где ему сделали несколько операций.

Переломным моментом в жизни Древарха был протест в Архангельской области в 2019 году, когда власти решили свозить московские отходы для захоронения на станцию Шиес. На Просветленного после всей его активности завели уголовное дело. Из-за этого впоследствии Древарху пришлось покинуть страну.

В 1994 году Андрей Христофоров был предпринимателем и руководил ЗАО «Северная роза». Тогда предприятие занималось озеленением Архангельска. В 1998 году Христофоров решил полностью посвятить себя созданному им движению «Посади свое дерево» и отказался от доли в фирме. Тогда и началось превращение в Древарха. Как объяснял сам Андрей, новое имя означает «человек-дерево»

