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Страна и мир Как жил и умер Древарх — известный на всю Россию фрик с зеленым лицом и крыльями за спиной

Как жил и умер Древарх — известный на всю Россию фрик с зеленым лицом и крыльями за спиной

Андрей Христофоров скончался 3 мая, у него много лет были серьезные проблемы со здоровьем

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Вспоминаем, каким был Древарх Просветленный

— Врачи сказали, еще поживу, — говорил Андрей Христофоров (он же Древарх) в последнем интервью нашим коллегам из 29.RU. Однако 3 мая стало известно, что он скончался.

Андрей Христофоров был известен по России и за ее пределами под именем Древарх Просветленный. Его считали неофициальным символом Архангельска.

Известно, что в конце апреля он попал в больницу, где ему сделали несколько операций.

Андрей Христофоров часто попадал в заголовки СМИ — любил устраивать перформансы. То на городскую елку залезет, то придет голосовать с пакетом конского навоза, чтобы «удобрить участок». И даже появлялся на федеральном телевидении в шоу «Давай поженимся».

Переломным моментом в жизни Древарха был протест в Архангельской области в 2019 году, когда власти решили свозить московские отходы для захоронения на станцию Шиес. На Просветленного после всей его активности завели уголовное дело. Из-за этого впоследствии Древарху пришлось покинуть страну.

В 1994 году Андрей Христофоров был предпринимателем и руководил ЗАО «Северная роза». Тогда предприятие занималось озеленением Архангельска. В 1998 году Христофоров решил полностью посвятить себя созданному им движению «Посади свое дерево» и отказался от доли в фирме. Тогда и началось превращение в Древарха. Как объяснял сам Андрей, новое имя означает «человек-дерево»

Как он жил и по какой причине умер — смотрите в коротком видео чуть выше.

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Древарх Андрей Христофоров Древарх Просветленный
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