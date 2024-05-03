Споткнулись о Новосибирск: 5 федеральных сетей, которые не продвинулись дальше одной точки

Заведения или магазины крупных сетей присутствуют порой в Новосибирске в единственном экземпляре Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В бизнесе бывают проекты успешные и неудачные. Но иногда крупные компании, открыв в городе один магазин или единственное заведение, не спешат ни двигаться дальше, ни закрыть точку, которую вроде бы не имеет смысл содержать в единственном экземпляре. Обозреватель НГС собрал несколько таких примеров.



Аптека «Ригла»

Единственная работающая сейчас аптека сети открылась в 2016 году Источник: Сеть аптек «Ригла» / 2ГИС











Аптечная сеть одного из крупнейших российских фармдистрибуторов собиралась открывать аптеки в Новосибирск еще в 2006 году. Тогда появление такого крупного игрока, казалось, обещало многое изменить на розничном рынке. «Ригла» была в то время одним из крупнейших розничных проектов, и были все основания полагать, что в Новосибирске она займет сопоставимое место. Тем более что в самой компании заявляли о планах занять 20% новосибирского рынка.



Но тогда с выходом на новосибирский рынок что-то не заладилось, в итоге первая аптека сети в городе заработала лишь в 2015 году на улице Фрунзе. Сеть довольно велика и сегодня — в ней больше 3,5 тысячи торговых точек в 58 городах России, но в Новосибирске присутствие «Риглы» так и осталось на уровне того единственного филиала.



Дискаунтер «Первоцен»

В магазине сети «Первоцен» на Мочищенском шоссе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Дискаунтер от томской группы «Лама», который открылся на площадях бывшего гипермаркета Сибирский гигант на Мочищенском шоссе. Внутри у него было всё, как и положено в таких магазинах — выкладка на паллетах, минимум свежих продуктов, отдельная холодильная комната вместо охлаждаемых витрин. Дискаунтеры тогда привлекали всеобщее внимание, многие ждали от них каких-то чудес по части снижения цен.



Чудес не случилось, зато этим сегментом заинтересовались крупные игроки. Помимо работавшей давно уже здесь компании «Торгсервис» (сети «Светофор» и «Маяк») на рынок Новосибирска в прошлом году мощно вышел крупнейший ритейлер России X5 Retail Group с проектом «Чижик». Всего за полгода сеть обзавелась в Новосибирске 28 торговыми точками. А «Первоцен» так и остался работать в единственном экземпляре. Справедливости ради нужно заметить, что и в родном Томске эта сеть не получила большого развития, сегодня там работает только три магазина.



Фастфуд «Пловбери»

Заведение сети в ТЦ «Мега» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Фастфуд версия известного московского бренда «Чайхана № 1», родоначальника самого формата заведений среднеазиатской кухни под условным названием «еврочайхана». В «Пловбери», казалось, был полный набор любимых народом блюд вроде шашлыков, мантов, лагмана и, конечно, плова. Но выяснилось, что для успеха этого мало.



Единственное заведение работает в ТЦ «МЕГА» и, судя по количеству людей у раздачи и кассы, резкой необходимости расширения у сети нет. Не получил проект особого развития и на родине — в Москве: на весь огромный мегаполис там сейчас всего пять заведений с таким названием. При том, что ресторанов «Чайхана № 1» в столице — 14.



Паназиатское кафе «Шикари»

Интерьер кафе «Шикари» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Паназиатская сеть, которую компания «Росинтер» запустила в качестве замены устаревшей «Планеты Суши». Идея была понятна: публика с удовольствием заказывала том ям, фо бо, блюда корейской кухни, и в компании решили придумать для такой смеси отдельное название. Первое заведение сети в Новосибирске открылось в ТРЦ «Аура», и казалось, что на волне интереса к паназии можно было открывать новые точки



Но ресторан как был, так и остался единственным заведением сети в Новосибирске. Не преуспел он и в Москве, где работает только семь кафе под этим названием. Да и сам «Росинтер» давно уже ничего не открывал в Новосибирске: сейчас у былого лидера рынка в городе, помимо «Шикари», только пара итальянских кафе «Иль Патио».



Дискаунтер «365+»

Единственный магазин дискаунтера «Ленты» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Попытка «Ленты» поработать в жанре дискаунтера. Новосибирску и Барнаулу выпала честь быть испытательными полигонами: здесь открыли по одному магазину, которые отличались от обычных супермаркетов и размером (более маленькие), и ассортиментом, составленным преимущественно из товаров под собственной торговой маркой.



Но что-то пошло не так — точнее, не пошло должным образом, и проект «365+» фактически свернули. Но магазин в Новосибирске «Лента» почему-то не закрывала — он так и стоял одинокой торговой точкой, которая не могла ни привлечь покупателей раскрученным названием, ни предложить что-то особенное. В конце концов «Лента» передала ее сети «Монетка», которую купила в прошлом году.



Примеров, когда в Новосибирск приходила сеть издалека, но ограничивалась одной единственной точкой, было немало и ранее. Так, в В Новосибирске в 2008 году в ТРЦ «МЕГА» заработала точка сети кофеен из Санкт-Петербурга «Идеальная чашка». Проработав три года, кофейня закрылась, а вслед за ней стали закрываться и заведения сети на родине. Остатки сети и бренд выкупил новосибирский предприниматель, который с недавних пор запустил под этой торговой маркой (только в английском варианте) производство обжаренного кофе. Недавно фотокорреспондент и журналист НГС посетили эту обжарку и подготовили о ней фоторепортаж.

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