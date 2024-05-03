НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

облачно, дождь

ощущается как 0

2 м/c,

южн.

 744мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,05
EUR 98,64
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Замглавы Краснообска поймали на взятке

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Где построят новые мосты
Кого посадили этой весной
Как провести майские
Убытки сервисов доставки
Идти к врачу или нет
Вопросы ЕГЭ по истории
Онлайн-неделя моды
НГС в Telegram
Бизнес обзор Споткнулись о Новосибирск: 5 федеральных сетей, которые не продвинулись дальше одной точки

Споткнулись о Новосибирск: 5 федеральных сетей, которые не продвинулись дальше одной точки

Кто-то выбрал неудачное место, кому-то помешала сильная конкуренция, другие просто довольствуются малым

3 956
19 комментариев
Заведения или магазины крупных сетей присутствуют порой в Новосибирске в единственном экземпляре

В бизнесе бывают проекты успешные и неудачные. Но иногда крупные компании, открыв в городе один магазин или единственное заведение, не спешат ни двигаться дальше, ни закрыть точку, которую вроде бы не имеет смысл содержать в единственном экземпляре. Обозреватель НГС собрал несколько таких примеров.

Аптека «Ригла»

Единственная работающая сейчас аптека сети открылась в 2016 году

Аптечная сеть одного из крупнейших российских фармдистрибуторов собиралась открывать аптеки в Новосибирск еще в 2006 году. Тогда появление такого крупного игрока, казалось, обещало многое изменить на розничном рынке. «Ригла» была в то время одним из крупнейших розничных проектов, и были все основания полагать, что в Новосибирске она займет сопоставимое место. Тем более что в самой компании заявляли о планах занять 20% новосибирского рынка.

Но тогда с выходом на новосибирский рынок что-то не заладилось, в итоге первая аптека сети в городе заработала лишь в 2015 году на улице Фрунзе. Сеть довольно велика и сегодня — в ней больше 3,5 тысячи торговых точек в 58 городах России, но в Новосибирске присутствие «Риглы» так и осталось на уровне того единственного филиала.

Дискаунтер «Первоцен»

В магазине сети «Первоцен» на Мочищенском шоссе

Дискаунтер от томской группы «Лама», который открылся на площадях бывшего гипермаркета Сибирский гигант на Мочищенском шоссе. Внутри у него было всё, как и положено в таких магазинах — выкладка на паллетах, минимум свежих продуктов, отдельная холодильная комната вместо охлаждаемых витрин. Дискаунтеры тогда привлекали всеобщее внимание, многие ждали от них каких-то чудес по части снижения цен.

Чудес не случилось, зато этим сегментом заинтересовались крупные игроки. Помимо работавшей давно уже здесь компании «Торгсервис» (сети «Светофор» и «Маяк») на рынок Новосибирска в прошлом году мощно вышел крупнейший ритейлер России X5 Retail Group с проектом «Чижик». Всего за полгода сеть обзавелась в Новосибирске 28 торговыми точками. А «Первоцен» так и остался работать в единственном экземпляре. Справедливости ради нужно заметить, что и в родном Томске эта сеть не получила большого развития, сегодня там работает только три магазина.

Фастфуд «Пловбери»

Заведение сети в ТЦ «Мега»

Фастфуд версия известного московского бренда «Чайхана № 1», родоначальника самого формата заведений среднеазиатской кухни под условным названием «еврочайхана». В «Пловбери», казалось, был полный набор любимых народом блюд вроде шашлыков, мантов, лагмана и, конечно, плова. Но выяснилось, что для успеха этого мало.

Единственное заведение работает в ТЦ «МЕГА» и, судя по количеству людей у раздачи и кассы, резкой необходимости расширения у сети нет. Не получил проект особого развития и на родине — в Москве: на весь огромный мегаполис там сейчас всего пять заведений с таким названием. При том, что ресторанов «Чайхана № 1» в столице — 14.

Паназиатское кафе «Шикари»

Интерьер кафе «Шикари»

Паназиатская сеть, которую компания «Росинтер» запустила в качестве замены устаревшей «Планеты Суши». Идея была понятна: публика с удовольствием заказывала том ям, фо бо, блюда корейской кухни, и в компании решили придумать для такой смеси отдельное название. Первое заведение сети в Новосибирске открылось в ТРЦ «Аура», и казалось, что на волне интереса к паназии можно было открывать новые точки

Но ресторан как был, так и остался единственным заведением сети в Новосибирске. Не преуспел он и в Москве, где работает только семь кафе под этим названием. Да и сам «Росинтер» давно уже ничего не открывал в Новосибирске: сейчас у былого лидера рынка в городе, помимо «Шикари», только пара итальянских кафе «Иль Патио».

Дискаунтер «365+»

Единственный магазин дискаунтера «Ленты»

Попытка «Ленты» поработать в жанре дискаунтера. Новосибирску и Барнаулу выпала честь быть испытательными полигонами: здесь открыли по одному магазину, которые отличались от обычных супермаркетов и размером (более маленькие), и ассортиментом, составленным преимущественно из товаров под собственной торговой маркой.

Но что-то пошло не так — точнее, не пошло должным образом, и проект «365+» фактически свернули. Но магазин в Новосибирске «Лента» почему-то не закрывала — он так и стоял одинокой торговой точкой, которая не могла ни привлечь покупателей раскрученным названием, ни предложить что-то особенное. В конце концов «Лента» передала ее сети «Монетка», которую купила в прошлом году.

Примеров, когда в Новосибирск приходила сеть издалека, но ограничивалась одной единственной точкой, было немало и ранее. Так, в В Новосибирске в 2008 году в ТРЦ «МЕГА» заработала точка сети кофеен из Санкт-Петербурга «Идеальная чашка». Проработав три года, кофейня закрылась, а вслед за ней стали закрываться и заведения сети на родине. Остатки сети и бренд выкупил новосибирский предприниматель, который с недавних пор запустил под этой торговой маркой (только в английском варианте) производство обжаренного кофе. Недавно фотокорреспондент и журналист НГС посетили эту обжарку и подготовили о ней фоторепортаж.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Торговые сети Аптеки Супермаркеты Дискаунтеры Общепит Новосибирска
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Анна,  31

Сергей,  50

Сергей,  33

Илья,  45

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление