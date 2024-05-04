Парада Победы не будет в большинстве городов страны. Шойгу перечислил, где они останутся

Парады пройдут в 25 городах России Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 3 мая.



Президенты России и Таджикистана обсудили борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы миграции и сотрудничество в борьбе с терроризмом. Стороны условились о совершенствовании механизмов воздействия по линии профильных министерств и ведомств.

— Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран, — сообщили в Кремле.



В апреле Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в Россию. Позже МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту в связи с «нарушениями прав» граждан республики. 2 мая аналогичные рекомендации опубликовал МИД Киргизии.

Парады на 9 Мая пройдут в 25 городах

В некоторых регионах России из соображений безопасности отменили праздничные мероприятия на День Победы. В отдельных городах отменить пришлось даже парад Победы. 3 мая глава Минобороны Сергей Шойгу назвал точное число городов, где парады обязательно состоятся.



— Несколько слов о подготовке к военным парадам, посвященным 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут в семи городах-героях и восемнадцати городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, — цитирует министра официальный Telegram-канал Минобороны.

По словам министра, в главном военном параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и семидесяти единиц техники. Генеральная репетиция состоится 5 мая.

Аэропорт Элисты не открыли

Открытие аэропорта в столице Калмыкии — Элисте, который должен был первым из закрытых после начала СВО аэропортов возобновить работу, отложили. В апреле сообщалось, что полеты будут возобновлены 3 мая, однако сегодня рейсов не было.

— Сегодня рейсов не будет. Возможно, после майских праздников, — цитирует РИА Новости пресс-службу главы Калмыкии.



После начала специальной военной операции Росавиация ввела и неоднократно продлевала запрет на полеты в аэропорты ряда регионов юга и центральной части России. Возможность безопасного выполнения полетов из Элисты была ранее подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки»

На долгое время после скандально известной голой вечеринки блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева полностью пропала из инфополя — доносилась лишь информация о судах против нее (в конце апреля суд оштрафовал Анастасию за дискредитацию армии). И вот наконец она дала большое интервью ресторатору и, с недавнего времени, YouTube-блогеру Андрею Третьякову, в котором впервые рассказала о своей жизни в последние месяцы.

Ивлеева рассказала, почему даже после волны хейта она не уехала из России, какие выводы сделала и чем планирует заняться дальше. Она также сказала, что в свой день рождения (он был в марте) съездила на Донбасс.



— Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. Во-вторых, я уже говорила про этап переосмысления, и для меня это довольно интимный момент, — объяснила Анастасия.

Шри-Ланка вводит платные визы для россиян

Принимающие компании Шри-Ланки уведомили российских туроператоров о введении платных виз.

— С 1 июня стоимость электронной визы (E-visa) на Шри-Ланку как визы по прибытию составит 75 долларов для туристов всех возрастов, — сообщает Ассоциация туроператоров России.

Также будут взиматься сервисный сбор и сбор за предоставление услуги, в итоге стоимость визы на Шри-Ланку с учетом сервисных сборов составит более 100 долларов.