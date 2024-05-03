«Они свой отдых заслужили потом и кровью». Депутаты Госдумы ответили, будет ли в России новая волна мобилизации

Андрей Картаполов ответил на предложение Алексея Журавлева провести ротацию военных Источник: Андрей Картаполов / Vk.com, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что мобилизованные россияне, которые находятся в зоне СВО, нуждаются в замене путем постепенной ротации. По его словам, военные «заслужили отдых своим потом и кровью». Значит ли это, что скоро в стране объявят новую волну мобилизации? MSK1.RU обсудил этот вопрос с политиками.

Постепенная ротация

— Нашим мобилизованным нужна смена, они свой отдых заслужили потом и кровью, отдуваясь за всю страну на полях сражений, — написал Алексей Журавлев в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что забрать всех с фронта одновременно нельзя — ротацию нужно провести постепенно, замещая людей на их боевых постах. Политик уточнил, что для этого новая волна мобилизации может и не потребоваться, так как на СВО отправляют достаточное число контрактников. А провести ротацию можно, призвав на передовую заключенных.

Сам Журавлев часто бывает в зоне СВО Источник: Депутат Алексей Журавлев / T.me











— Как вариант — призыв заключенных, совершивших легкие или финансовые преступления. Это украинцев всерьез пугает, ведь ресурс достаточно большой, привлечь можно до 150 тысяч человек, а в бою они зарекомендовали себя достаточно хорошо, вспомнить можно хотя бы освобождение Артемовска, — отметил Журавлев.



По словам депутата, заменившие мобилизованных россияне должны воевать до победы, а не уезжать домой через полгода.

Мобилизованные до сих пор на передовой. А те, кто был призван из мест лишения свободы, уже дома. Алексей Журавлев, депутат Госдумы

«Мобилизации не будет»

MSK1.RU спросил о возможной ротации военных у коллеги Журавлева, первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова. По его словам, о мобилизации речи не идет.

Источник: Wikipedia.org











— Мобилизации не будет. Сейчас комплектация Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и те, которые принимают участие в специальной военной операции, идет за счет граждан, которые поступают на военную службу и заключают с Вооруженными силами контракт о прохождении военной службы, — сказал он в разговоре с MSK1.RU.

И добровольцев, и контрактников достаточно. Андрей Красов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Достаточно отпусков?

В то же время депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что военным достаточно предоставить положенные отпуска.



— Закон определяет порядок предоставления отпусков. Я считаю, что это правильно, чтобы руководство военное следило за тем, чтобы отпуска предоставлялись, — сказал MSK1.RU Милонов.



При этом депутат раскритиковал Журавлева и назвал его заявления «популистскими». По его мнению, такие слова ничем не подкреплены и могут иметь определенные последствия.



— Знаете, предлагать какие-то огульные популистские заявления, совершенно не понимая механизма их реализации, я не готов. Есть заявления: люди предлагают всем пенсионерам выдать по миллиону рублей. Хорошее предложение, кто будет против? Вот кто будет против, тот становится автоматически врагом пенсионеров, — отметил он.



Он также добавил, что Алексей Журавлев часто бывает в зоне СВО и иногда выкладывает «эффектные видео» из-под обстрелов.

Но я там гораздо больше, чем господин Журавлев, нахожусь, и поэтому могу сказать по-другому. Виталий Милонов, депутат Госдумы

«Нет необходимости в новых наборах»

В то же время глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Вооруженные силы РФ в настоящее время полностью укомплектованы и необходимости в новой волне мобилизации нет.

— Ответственно заявляю в очередной раз, что система комплектования Вооруженных сил в настоящее время в полном объеме обеспечивает выполнение всех стоящих перед ними задач, в первую очередь, в специальной военной операции. Вносить какие-то изменения здесь нет никакой необходимости. Как нет необходимости в новых наборах, и тем более — в мобилизации, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: Андрей Картаполов / Vk.com











Картаполов уточнил, что комплектование ВС РФ и подобные вопросы находятся в ведении Генерального штаба, а лезть в далекие от профессиональной деятельности темы депутатам не стоит.



— Некоторые коллеги, к сожалению, продолжают рассуждать на темы, которые находятся вне их компетенции. Такие вопросы, как комплектование Вооруженных сил, находятся исключительно в ведении Генерального штаба. Каждый должен заниматься своим делом, поэтому не нужно лезть в темы, которые далеки от их профессиональной деятельности, — заключил он.

MSK1.RU также направил официальный запрос в пресс-службу Минобороны России, чтобы узнать, ждать ли россиянам мобилизации.