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Развлечения мнение Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять

Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять

Новосибирский астролог дала советы на четыре месяца

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Хотя Плутон считается карликовой планетой, астрологи считают, что он может оказывать существенное влияние на людей

С 3 мая начнется период ретроградного Плутона. В это время кажется, что объект изменил свое направление. Астрологи считают, что период может оказывать влияние на жизнь людей. Как именно — читайте в авторской колонке новосибирского астролога Марины Шумкиной.

Особенности периода

Не только Меркурий может быть ретроградным, но и другие планеты. И пусть астрономы лишили Плутон этого статуса в 2006 году, для астрологов он все равно остается планетой.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

Плутон будет ретроградным с 3 мая 2024 года по 11 октября 2024 года. Причем 2 сентября он поменяет знак с Водолея на Козерога. Какие изменения и перемены может принести ретроградный Плутон в Водолее? Обратимся к символизму. Плутон символизирует трансформацию, секретную, неявную власть, тайны и регенерацию, а знак Водолея отвечает за инновации, революционные идеи и свободу.

Есть несколько аспектов, на которые нужно обратить внимание во время этого цикла. Во-первых, это новые революционные идеи, новые технологии и подходы к работе. Когда важно изменить структуру компании, провести ротацию кадров, пересмотреть стратегию, добавив или убрав направления. Ключевая тема — пересмотреть все процессы и поменять то, что не работает.

Во-вторых, нужно быть особо осторожными с конфиденциальными данными. Во время этого ретро-цикла может проявиться скрытая информация, которая способна повлиять на бизнес. Чтобы снизить вероятность утечки данных, пересмотрите доступ к ним, особенно это касается баз данных клиентов.

Во время ретроградного Плутона нужно готовиться к изменениям

На уровне личного общения важно уделять внимание атмосфере в коллективе, избегая скрытых манипуляций. Неформальные лидеры могут проявить свои не самые позитивные черты характера.

Хорошо во время этого цикла заняться анализом своих негативных установок и блоков. Либо с помощью психолога, либо через самонаблюдение и ведение дневника. Так как Плутон связан с психологией и психоанализом, может возникнуть резкий интерес к этой теме.

Время трансформаций

Эмоциональная гигиена в этот период не помешает. Стоит не поддаваться на манипуляции, ограничить общение с токсичными людьми. Хорошо сделать расхламление в доме, гараже, квартире. А еще обратите внимание на вредные привычки — если вы поймете их истинную причину, есть все шансы избавиться от зависимости. Ведь это как раз действие ретроградного Плутона — пересмотр того, что мешает двигаться дальше и создавать что-то новое!

Ретроградный Плутон в Водолее — это глубокие трансформации и новые переменные (которые окажутся старыми, про которые вы уже забыли). Он потребует от готовности к изменениям и способности без страха подойти к решению вопросов, с которыми долго не получалось разобраться.

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