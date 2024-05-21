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Происшествия Сильная турбулентность убила человека в самолете. Из-за ЧП рейс так и не долетел до места назначения

Сильная турбулентность убила человека в самолете. Из-за ЧП рейс так и не долетел до места назначения

Тридцать человек пострадали из-за сильной тряски на борту

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30 человек пострадали из-за сильной тряски

Полет из Лондона в Сингапур закончился трагедией. Во время рейса самолет авиакомпании Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности, из-за которой погиб один человек, сообщает издание Sky News. По предварительной информации, погибший не был пристегнут.

Очевидцы сфотографировали последствия турбулентности

— Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777–300ER есть пострадавшие и один погибший. Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, — заявили в авиакомпании, — Сингапурские авиалинии выражают глубочайшие соболезнования семье погибшего.

Самолет вылетел в 00:38 мск в понедельник, из-за турбулентности он сменил курс и приземлился в столицу Таиланда в 11:45 мск. На фотографиях видны кареты скорой помощи, подъехавшие к самолету.

В авиакомпании Singapore Airlines добавили, что работают с властями Таиланда «для оказания необходимой медицинской помощи» и отправляют команду в Бангкок.

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