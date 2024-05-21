«Множится и расползается»: у нового ЖК возле Димитровского моста мусором завалило все вокруг контейнерной площадки

В Новосибирске в новом ЖК «Весна» возле Димитровского моста разрослась огромная куча мусора вокруг контейнерной площадки.
Жительница комплекса Алена заявила, что рядом с домом скопилась большая куча картонных коробок и другого крупного мусора.
— Из контейнера забирают, а все, что вокруг — множится и расползается. Все это продолжается уже три недели. Не вывозят с начала майских праздников. В управляющей компании просят жителей самостоятельно оставлять обращения в МУП «САХ», чтобы ускорить процесс вывоза мусора, — рассказала НГС Алена.
В управляющей компании «Весна», которая занимается обслуживанием дома, корреспонденту НГС подтвердили наличие проблемы с вывозом мусора. Заявки на вывоз мусора в адрес регионального оператора по обращению с ТКО управляющая компания направляет регулярно, но реакции на них нет.
Корреспондент НГС связался с пресс-службой МУП «САХ», чтобы узнать причину скопления мусора у ЖК «Весна», а также почему заявки от одноименной управляющей компании не принимаются. Ответ на запрос в компании пообещали предоставить утром 22 мая.
В конце апреля на огромные кучи мусора у контейнерной площадки пожаловались жители дома на улице Дуси Ковальчук. Региональный оператор винит во всем водителей, которые неправильно паркуют машины.