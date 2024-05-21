«Множится и расползается»: у нового ЖК возле Димитровского моста мусором завалило все вокруг контейнерной площадки

— Из контейнера забирают, а все, что вокруг — множится и расползается. Все это продолжается уже три недели. Не вывозят с начала майских праздников. В управляющей компании просят жителей самостоятельно оставлять обращения в МУП «САХ», чтобы ускорить процесс вывоза мусора, — рассказала НГС Алена.

