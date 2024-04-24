НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

сев.

 755мм 37%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,29
EUR 99,56
Реклама

СРОЧНО

Набережную подтопило в Новосибирске — фото

Голосуем на Народной премии
Идет жара — куда бежать
Живет рядом с крысами
Что производят в Сибири
Рецидивист из «Алькатраса»
Как играют в ЧГК
Скандал в «Экодеревне»
Орда наступает
Антисанитария в больнице
НГС в Telegram
Мой дом «Мусоровозы — не такси»: у дома на Дуси Ковальчук контейнерную площадку завалили отходами — фото с душком

«Мусоровозы — не такси»: у дома на Дуси Ковальчук контейнерную площадку завалили отходами — фото с душком

У грузовиков не получается забрать весь мусор

1 427
13 комментариев
Жильцы не в первыйй раз сталкиваются с такой проблемой

В Новосибирске рядом с домом на улице Дуси Ковальчук, 238, на мусорной площадке скопилось большое количество отходов. Место в контейнерах закончилось, подойти к ним сложно. В пресс-службе МУП «САХ», регионального оператора по обращению с ТКО, объяснили, почему это произошло.

«Необъятного размера куча мусора»

Большое количество мусора на площадке заметили утром 24 апреля. По словам местной жительницы Натальи Ковтун, подобное происходит не в первый раз.

— У нас эта проблема длится очень давно. Обращались в ГЖИ, писали в «Решаем вместе», были проверки. И УК каждый раз в такой ситуации была готова, именно в день, когда проверка, мусорка становилась чистой, а дальше снова горы, — рассказала сибирячка.

Баки рядом домом переполнены

По словам девушки, местные жители пытаются повлиять на ситуацию и пишут обращения в разные инстанции. Сегодня площадка снова оказалась завалена отходами.

— Необъятного размера куча мусора. Баки на заднем ряду у нас вообще не вывозят. Вывозят только из заглубленных, но сегодня и из них никто не вывозил ничего. Количество мусора запредельное, к бакам подойти невозможно, — сообщила НГС Наталья Ковтун.

«Мусоровозы — не такси»

В пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» корреспонденту НГС объяснили, что мусоровозы приезжают на площадку ежедневно. Но иногда они не могут забрать отходы, потому что дорогу перекрывают легковые автомобили. Такая ситуация произошла 23 и 24 апреля. Мусоровоз смог забрать отходы из части емкостей, а к остальным подъехать не удалось из-за припаркованных рядом машин.

— В воскресенье мусоровоз два раза приезжал на контейнерную площадку, чтобы забрать отходы, а это дополнительное время, которое отражается на рабочей смене экипажа, трудозатратах, топливе и так далее. Мусоровозы — не такси, они не могут хаотично курсировать между контейнерными площадками в надежде, что все машины разъехались и место для погрузки отходов освободилось. Все движение коммунальной техники происходит по маршрутному листу, в котором десятки адресов, — заявили в пресс-службе.

Регоператор показал фото автомобилей, припаркованных у мусорной площадки

Поэтому, объясняют в МУП «САХ», чтобы избежать проблем с переполненными контейнерами у дома, нужно решить вопрос запретом парковки у заглубленных емкостей. Регоператор, ссылаясь на постановление Госстроя, указал, что УК должна обеспечивать свободный подъезд к мусорным площадкам. Также, согласно постановлению правительства Новосибирской области, пути к площадкам должны быть освещены, пригодны для маневров и свободного проезда.

— Учитывая вышеизложенное, в адрес лиц, ответственных за управление многоквартирным домом на улице Дуси Ковальчук, 238 неоднократно направлялись письма с просьбой обеспечить проезд мусоровозам для осуществления сбора ТКО. Однако никаких мер в течение длительного времени не принимается, — говорят в МУП «САХ».

Жильцов и гостей дома просят не ставить машины у контейнеров

Регоператор отметил, что для того, чтобы ТКО вывозили по графику, достаточно соблюдать правила парковки и оценивать расстояние для проезда грузовых машин. Это касается жителей и гостей дома.

НГС обратился в диспетчерскую управляющей компании дома на Дуси Ковальчук, 238 «Нарымский квартал», чтобы получить комментарий. Там на вопросы корреспондента не ответили. Редакция направила письменный запрос.

В апреле новосибирцы заметили большое количество мусора вдоль дороги на улице Выборной. По их словам, проблемы с благосустройством в районе наблюдают уже несколько лет. Мэрия Новосибирска объяснила, кто занимается уборкой Выборной и куда жители могут сообщать о недостатках в содержании.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
МУП САХ Улица Дуси Ковальчук Вывоз мусора УК
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Рекомендуем
Знакомства

Olga-56,  68

Владислав ,  47

Ivan,  26

Арина,  48

Мария,  39

Serenity,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление