«Мусоровозы — не такси»: у дома на Дуси Ковальчук контейнерную площадку завалили отходами — фото с душком

Жильцы не в первыйй раз сталкиваются с такой проблемой Источник: Наталья Ковтун











В Новосибирске рядом с домом на улице Дуси Ковальчук, 238, на мусорной площадке скопилось большое количество отходов. Место в контейнерах закончилось, подойти к ним сложно. В пресс-службе МУП «САХ», регионального оператора по обращению с ТКО, объяснили, почему это произошло.



«Необъятного размера куча мусора»

Большое количество мусора на площадке заметили утром 24 апреля. По словам местной жительницы Натальи Ковтун, подобное происходит не в первый раз.



— У нас эта проблема длится очень давно. Обращались в ГЖИ, писали в «Решаем вместе», были проверки. И УК каждый раз в такой ситуации была готова, именно в день, когда проверка, мусорка становилась чистой, а дальше снова горы, — рассказала сибирячка.

Баки рядом домом переполнены Источник: Наталья Ковтун











По словам девушки, местные жители пытаются повлиять на ситуацию и пишут обращения в разные инстанции. Сегодня площадка снова оказалась завалена отходами.



— Необъятного размера куча мусора. Баки на заднем ряду у нас вообще не вывозят. Вывозят только из заглубленных, но сегодня и из них никто не вывозил ничего. Количество мусора запредельное, к бакам подойти невозможно, — сообщила НГС Наталья Ковтун.



«Мусоровозы — не такси»

В пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» корреспонденту НГС объяснили, что мусоровозы приезжают на площадку ежедневно. Но иногда они не могут забрать отходы, потому что дорогу перекрывают легковые автомобили. Такая ситуация произошла 23 и 24 апреля. Мусоровоз смог забрать отходы из части емкостей, а к остальным подъехать не удалось из-за припаркованных рядом машин.



— В воскресенье мусоровоз два раза приезжал на контейнерную площадку, чтобы забрать отходы, а это дополнительное время, которое отражается на рабочей смене экипажа, трудозатратах, топливе и так далее. Мусоровозы — не такси, они не могут хаотично курсировать между контейнерными площадками в надежде, что все машины разъехались и место для погрузки отходов освободилось. Все движение коммунальной техники происходит по маршрутному листу, в котором десятки адресов, — заявили в пресс-службе.

Регоператор показал фото автомобилей, припаркованных у мусорной площадки Источник: пресс-служба МУП «САХ»











Поэтому, объясняют в МУП «САХ», чтобы избежать проблем с переполненными контейнерами у дома, нужно решить вопрос запретом парковки у заглубленных емкостей. Регоператор, ссылаясь на постановление Госстроя, указал, что УК должна обеспечивать свободный подъезд к мусорным площадкам. Также, согласно постановлению правительства Новосибирской области, пути к площадкам должны быть освещены, пригодны для маневров и свободного проезда.



— Учитывая вышеизложенное, в адрес лиц, ответственных за управление многоквартирным домом на улице Дуси Ковальчук, 238 неоднократно направлялись письма с просьбой обеспечить проезд мусоровозам для осуществления сбора ТКО. Однако никаких мер в течение длительного времени не принимается, — говорят в МУП «САХ».

Жильцов и гостей дома просят не ставить машины у контейнеров Источник: пресс-служба МУП «САХ»











Регоператор отметил, что для того, чтобы ТКО вывозили по графику, достаточно соблюдать правила парковки и оценивать расстояние для проезда грузовых машин. Это касается жителей и гостей дома.



НГС обратился в диспетчерскую управляющей компании дома на Дуси Ковальчук, 238 «Нарымский квартал», чтобы получить комментарий. Там на вопросы корреспондента не ответили. Редакция направила письменный запрос.



В апреле новосибирцы заметили большое количество мусора вдоль дороги на улице Выборной. По их словам, проблемы с благосустройством в районе наблюдают уже несколько лет. Мэрия Новосибирска объяснила, кто занимается уборкой Выборной и куда жители могут сообщать о недостатках в содержании.

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