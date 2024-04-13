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Город Мой дом репортаж «Становится мучительно больно»: новосибирскую улицу завалило мусором и грязью — жители жалуются уже 30 лет

«Становится мучительно больно»: новосибирскую улицу завалило мусором и грязью — жители жалуются уже 30 лет

По словам жителей, проблему не решают несколько лет

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В таком состоянии была площадка недалеко от остановки «НГПУ» 12 апреля

В Новосибирске этой весной особенно грязно. Хотя, возможно, горожане просто устали от состояния улиц, и даже привычные для этого времени года лужи и пыль уже кажутся невыносимыми. Но в некоторых районах к проблемам с благоустройством добавляется еще и мусор, убирать который не торопятся. Пример — улица Выборная в районе НГПУ. Корреспонденты НГС посетили это место и поговорили с местными жителями о наболевшем.

«Все равно попадаешь в рытвину»

Если ехать на улицу Выборную с Кирова, то через несколько десятков метров от поворота становится видно бутылки, фантики и прочий мусор на том месте, где должен быть газон. Впрочем, ничего необычного для весны — тем более, что традиционный субботник пока не прошел.

Снег пока сам не растаял, но зато перетянул на себя гразь и пыль

Состояние дороги — отдельная история.

— Объезжая ямы, все равно попадаешь в рытвину. И когда слышишь стук родного железа, становится мучительно больно за автомобиль и кошелек, который может пострадать с большой вероятностью, — описал читатель НГС Павел.

Сложно выделить, что важнее: состояние тротуаров или проезжей части. Возможно, когда речь заходит о Выборной, никто этим вопросом и не задается, поэтому и претензии есть ко всему. Вдоль дороги скопилась гора снега, который, видимо, должен сам растаять. Он покрылся толстым черным слоем пыли. Земля рядом с тротуаром засыпана чем-то, напоминающим отсев горных пород, и крупными камнями.

Выровнять тротуар собираются только в мае

В прошлом году рядом с небольшим павильоном на Выборной, 122/2 к3 ремонтировали теплотрассу. Тротуар после ремонта участок не восстановили, поэтому местным жителям приходится ходить по пыли и доске, которую перекинули через покрытый землей и грязью участок. На сайте «Сибирской генерирующей компании» указано, что осенью прошлого года благоустройство после ремонта на Выборной выполнили в зимнем варианте, а восстановить покрытие планируют в мае. Сроки зависят от погоды.

Дополняет пейзаж мусор, который, судя по его количеству, минимум несколько дней сбрасывали у скамеек в нескольких метрах от остановки «НГПУ». Здесь есть и пластиковые стаканы, и стеклянные бутылки из-под напитков, и множество пакетов и упаковок. Если бы кто-то захотел начать сортировать мусор, то можно было бы успешно поучиться на таком тренажере.

«Так с 90-х годов»

На вопрос о том, какие проблемы есть на Выборной, одна из жительниц района Вера Борисовна ответила просто:

— А вы сами не видите? Так постоянно. Прошлой осенью здесь копали, теплотрассу делали. Закопали, сейчас все проваливается. Грязь постоянно, люди мусор бросают, бутылки из-под йогуртов, еще из-под чего-то.

На участке, прилегающем к тротуару, земля засыпана чем-то, похожим на отсев

По словам сибирячки, территорию НГПУ закрыли для посторонних, поэтому у местных жителей стало меньше мест для прогулок, что особенно неудобно мамам с детьми. Также недалеко от остановки была площадка для выгула собак, но ее разобрали.

— Грязь постоянно, и не убирается. В магазин иду — везде такая картина. Просто ужас. Это из года в год. Живу здесь больше 20 лет, с 90-х годов так, — поделилась наблюдениями Вера Борисовна.

Небольшая полоса препятствий

Другая местная жительница, Майя, тоже живет на Выборной около 20 лет. Она подтвердила, что проблемы с содержанием района наблюдаются постоянно.

— У нас так всегда здесь, по-моему. Я здесь родилась, а потом уезжала из города, но уже давно, 20 лет, живу здесь. Все время ямы на дорогах, мусор всегда. У меня знакомые есть, которые постоянно куда-то пишут, но толку нет. С транспортом тоже плохо: если куда-то пойдешь, после 21:00 не приедешь, так что бесполезно в театр или еще куда-то идти. Только на такси, — говорит сибирячка.

Мусор, судя по его количеству, копился здесь несколько дней

По словам Майи, она ни разу не видела, чтобы из района этой зимой вывозили снег.

Еще одна сибирячка Наталья живет на Выборной с осени. Она отметила, что на некоторых участках есть проблемы с освещением. По словам девушки, мусор бросают не только рядом остановкой «НГПУ», но и в других местах района.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, какая организация занимается содержанием территории на Выборной, и когда будут устранены проблемы с вывозом снега и уборкой.

Недовольство состоянием тротуаров высказывают не только жители отдаленных районов, но и центра Новосибирска. В начале апреля по улицам вокруг площади Ленина прогулялся обозреватель НГС Стас Соколов. Смотрите в его репортаже, как выглядит район.

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Улица Выборная Октябрьский район Новосибирска Уборка тротуаров Мусор
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