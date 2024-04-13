«Становится мучительно больно»: новосибирскую улицу завалило мусором и грязью — жители жалуются уже 30 лет

В таком состоянии была площадка недалеко от остановки «НГПУ» 12 апреля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске этой весной особенно грязно. Хотя, возможно, горожане просто устали от состояния улиц, и даже привычные для этого времени года лужи и пыль уже кажутся невыносимыми. Но в некоторых районах к проблемам с благоустройством добавляется еще и мусор, убирать который не торопятся. Пример — улица Выборная в районе НГПУ. Корреспонденты НГС посетили это место и поговорили с местными жителями о наболевшем.



«Все равно попадаешь в рытвину»

Если ехать на улицу Выборную с Кирова, то через несколько десятков метров от поворота становится видно бутылки, фантики и прочий мусор на том месте, где должен быть газон. Впрочем, ничего необычного для весны — тем более, что традиционный субботник пока не прошел.

Снег пока сам не растаял, но зато перетянул на себя гразь и пыль Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Состояние дороги — отдельная история.



— Объезжая ямы, все равно попадаешь в рытвину. И когда слышишь стук родного железа, становится мучительно больно за автомобиль и кошелек, который может пострадать с большой вероятностью, — описал читатель НГС Павел.



Сложно выделить, что важнее: состояние тротуаров или проезжей части. Возможно, когда речь заходит о Выборной, никто этим вопросом и не задается, поэтому и претензии есть ко всему. Вдоль дороги скопилась гора снега, который, видимо, должен сам растаять. Он покрылся толстым черным слоем пыли. Земля рядом с тротуаром засыпана чем-то, напоминающим отсев горных пород, и крупными камнями.

Выровнять тротуар собираются только в мае Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В прошлом году рядом с небольшим павильоном на Выборной, 122/2 к3 ремонтировали теплотрассу. Тротуар после ремонта участок не восстановили, поэтому местным жителям приходится ходить по пыли и доске, которую перекинули через покрытый землей и грязью участок. На сайте «Сибирской генерирующей компании» указано, что осенью прошлого года благоустройство после ремонта на Выборной выполнили в зимнем варианте, а восстановить покрытие планируют в мае. Сроки зависят от погоды.



Дополняет пейзаж мусор, который, судя по его количеству, минимум несколько дней сбрасывали у скамеек в нескольких метрах от остановки «НГПУ». Здесь есть и пластиковые стаканы, и стеклянные бутылки из-под напитков, и множество пакетов и упаковок. Если бы кто-то захотел начать сортировать мусор, то можно было бы успешно поучиться на таком тренажере.



«Так с 90-х годов»

На вопрос о том, какие проблемы есть на Выборной, одна из жительниц района Вера Борисовна ответила просто:



— А вы сами не видите? Так постоянно. Прошлой осенью здесь копали, теплотрассу делали. Закопали, сейчас все проваливается. Грязь постоянно, люди мусор бросают, бутылки из-под йогуртов, еще из-под чего-то.

На участке, прилегающем к тротуару, земля засыпана чем-то, похожим на отсев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам сибирячки, территорию НГПУ закрыли для посторонних, поэтому у местных жителей стало меньше мест для прогулок, что особенно неудобно мамам с детьми. Также недалеко от остановки была площадка для выгула собак, но ее разобрали.



— Грязь постоянно, и не убирается. В магазин иду — везде такая картина. Просто ужас. Это из года в год. Живу здесь больше 20 лет, с 90-х годов так, — поделилась наблюдениями Вера Борисовна.

Небольшая полоса препятствий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Другая местная жительница, Майя, тоже живет на Выборной около 20 лет. Она подтвердила, что проблемы с содержанием района наблюдаются постоянно.



— У нас так всегда здесь, по-моему. Я здесь родилась, а потом уезжала из города, но уже давно, 20 лет, живу здесь. Все время ямы на дорогах, мусор всегда. У меня знакомые есть, которые постоянно куда-то пишут, но толку нет. С транспортом тоже плохо: если куда-то пойдешь, после 21:00 не приедешь, так что бесполезно в театр или еще куда-то идти. Только на такси, — говорит сибирячка.

Мусор, судя по его количеству, копился здесь несколько дней Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Майи, она ни разу не видела, чтобы из района этой зимой вывозили снег.



Еще одна сибирячка Наталья живет на Выборной с осени. Она отметила, что на некоторых участках есть проблемы с освещением. По словам девушки, мусор бросают не только рядом остановкой «НГПУ», но и в других местах района.



НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, какая организация занимается содержанием территории на Выборной, и когда будут устранены проблемы с вывозом снега и уборкой.



Недовольство состоянием тротуаров высказывают не только жители отдаленных районов, но и центра Новосибирска. В начале апреля по улицам вокруг площади Ленина прогулялся обозреватель НГС Стас Соколов. Смотрите в его репортаже, как выглядит район.

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