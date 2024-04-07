Грязные тайны Новосибирска: во что превратились дворы после долгой зимы — исследуем жижу на парковках и мусорные горы

С наступлением весны и без того не являющийся образцом благоустройства Новосибирск моментально превратился в ожившие декорации к фильму про постапокалипсис: улицы обернулись настоящими озерами, газоны превратились в грязевые болота, которые неотвратимо перетекают на тротуары, а остановки общественного транспорта стали чем-то средним между помойками и ночлежками для бездомных. Но если свернуть с улиц во дворы, картина станет еще хуже. Журналисты НГС попросили новосибирцев поделиться фотографиями, как выглядит их придомовая территория, и едва не впали в депрессию — полюбуйтесь теперь и вы.
«Теперь вы знаете, откуда у вас в центре грязь»: кошмар на улице Потылицына
— Это не газон и не парковка, — говорит читатель НГС Андрей (имя изменено по его просьбе), указывая на странное грязевое поле возле дома №7 по улице Виталия Потылицына. — Что-то среднее. Моя машина стоит на парковке, и просто так подойти к ней я не могу, приходится идти в обход. А потом всю эту грязь я на своих колесах везу к вам центр.
Для журналистов Андрей снял настоящий фоторепортаж из собственного двора. Даже просто посмотрев фотографии, жить не хочется, а владельцы и арендаторы квартир на МЖК любуются на подобные пейзажи минимум дважды в день.
К услугам людей озеро жидкой грязи (оно же парковка), терриконы грязного снега, которые понемногу тают под весенним солнышком, не давая просохнуть земле, и мусор, который не то ветер, не то грызуны и птицы вытащили далеко за пределы контейнерной площадки.
— За все это мы платим управляющей компании по 3–3,5 тысячи рублей в месяц, — иронизирует мужчина.
Похоже, вносят свою лепту в безобразное состояние двора и сами его жители: возле поребриков газоны явно уничтожили автомобилисты.
Дворы на МЖК — зона ответственности ООО УК Плющихинский. По данным сервиса Rusprofile, единоличным владельцем и руководителем управляющей компании является девелопер Алексей Джулай. Основной вид деятельности УК — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По состоянию на конец 2023 года выручка компании составила 848 миллионов рублей, чистый убыток — 473 тысячи рублей. В настоящее время арбитражный суд рассматривает 4 дела на общую сумму 96 миллионов рублей, в которых УК «Плющихинский» выступает в качестве ответчика.
В «Плющихинском» оперативно прокомментировать претензии местных жителей не смогли, и НГС отправил в компанию письменный запрос.
Дворник Шредингера: всеобъемлющая помойка на Бетонной, 7
На отвратительное состояние двора на улице Бетонная, 7, пожаловались сразу двое читателей НГС — и это при том, что по адресу располагается не высотный дом, а трехэтажка.
— Отсутствует дворник от слова «совсем». В марте ни разу не убирали, в феврале трактором прочистили один раз. Тротуары в песке и грязи, мусор оттаял по всей территории, мусорка вообще не убирается, — пожаловалась читательница НГС Оксана.
Ее соседка Юлия высказалась более кратко, зато сняла для журналистов целую подборку фотографий. В комментариях к нашему посту-призыву в Telegram сибирячке немедленно ответили представители МУП «Спецавтохозяйство», привлеченные словом «мусор» и представители ГЖИ Новосибирской области. Диалог происходил 2 апреля 2024 года.
— Вывоз раздельно собранных отходов по указанному адресу осуществлялся 30 марта, — ответили сибирячке в МУП «САХ», — в случае переполнения емкости сообщать следует по телефону диспетчерской службы, за санитарное состояние территории несет ответственность ее собственник.
— Мы направили информацию в «УК ДОМОВОЙ+» о необходимости принять меры в данной ситуации, — добавили в жилищной инспекции.
Журналисты НГС через два дня после комментариев чиновников уточнили у Юлии, как обстоят дела у нее во дворе.
— Двор в таком же состоянии, везде грязь, — отчиталась сибирячка. — Единственное, немного подмели возле мусорной площадки, в остальном без изменений. Жители дома сами выходят и подметают возле подъездов. До этого сами долбили ломиками лед у своих подъездов, сейчас он уже растаял. Каждый раз, когда мы жалуемся в УК, там говорят, что нет дворников, и убирать не будут.
Дом №7 по улице Бетонной обслуживает управляющая компания «Домовой +». По данным сервиса Rusprofile, ее владельцами являются Михаил Федосеев (51%), Ксения Мартынова (25%) и Арсений Королев (24%). Руководитель компании — Сергей Минаев. По состоянию на конец 2023 года УК заработала 67 миллионов рублей, ее чистая прибыль составила 7,9 миллиона рублей. В настоящее время в арбитражном суде рассматриваются 2 дела на общую сумму 111 тысяч рублей, в которых компания выступает в качестве ответчика, а в 2021 году Энергосбыт вовсе объявил о намерении обанкротить управляющую компанию.
НГС обратился в УК «Домовой +» за комментарием. По словам заместителя директора управляющей компании Ирины Роговец, жильцы говорят неправду:
— Данная информация действительности не соответствует, — заявила Ирина Роговец. — Уборка осуществляется у них в объеме и с периодичностью, которая установлена собственниками на общем собрании, точную периодичность я не знаю. Акты подписываются уполномоченными собственниками, которые контролируют работу управляющей компании.
В настоящее время у нас всё в порядке во дворе
— Дворник на месте, он постоянный, закреплен за территорией, — добавила Ирина Роговец.
Непосредственно в этот момент жительница дома Юлия дослала в редакцию актуальные фотографии, сделанные во дворе 4 апреля. Мусор был на месте.
Земля Невельского
Участок дороги возле дома №1/1 по улице Невельского в Ленинском районе Новосибирска выглядит, как настоящее поле ранней весной. Вот только еще осенью на этом месте был асфальт и выезд на улицу Связистов.
— После осенней замены труб ямы просто засыпали как попало, ничего не разровняли, раньше хотя бы дорожка асфальтированная была, теперь её нет, только грязь и глина кусками, пройти просто невозможно, — возмутилась местная жительница Оксана.
Ее дом обслуживает управляющая компания «Тихвинская», и главный инженер УК Сергей Гречкосей комментирует проблему с явным облегчением: несмотря на то, что безобразный пейзаж находится совсем недалеко от дома, в зону ответственности компании он не входит:
— Меняли трубу на магистральном трубопроводе тепловой сети. Это совсем не наша собственность, работы на муниципальной территории, на границе с нашей придомовой. Действительно, не восстановлены ни асфальт, ни проезжая часть, ни выезд на улицу Связистов, и придомовая территория по сути отрезана, — подтвердил главный инженер.
По данным сервиса Rusprofile, УК «Тихвинскую» можно назвать семейным бизнесом. Ее учредителями являются Светлана Альбертовна Тагильцева (50%), Ольга Альбертовна Петрова (28%) и ООО «Национальная распределительно-сетевая компания» (22%), в свою очередь принадлежащая Василию Ивановичу Болотину и Владимиру Альбертовичу Тагильцеву. По состоянию на конец 2023 года выручка компании составила 65 миллионов рублей, чистая прибыль — 11 миллионов рублей.
В комментарии к посту, под которым Оксана оставила свое возмущение, пришли сотрудники мэрии Новосибирска, которые заверили сибирячку: ее возмущение передано в администрацию Ленинского района, ответ ей постараются дать до 10 апреля.
НГС также отправил запрос в мэрию в надежде, что это ускорит процесс приведения участка улицы возле дома №1/1 в порядок.
Ранее НГС изучил отзывы новосибирцев на управляющие компании и собрал самые смешные, абсурдные и странные диалоги с работниками УК. Осторожно, в этой подборке очень, очень много коммунальной боли.