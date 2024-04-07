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Город Загаженный Новосибирск фоторепортаж Грязные тайны Новосибирска: во что превратились дворы после долгой зимы — исследуем жижу на парковках и мусорные горы

Грязные тайны Новосибирска: во что превратились дворы после долгой зимы — исследуем жижу на парковках и мусорные горы

Мы спросили у коммунальщиков, почему на придомовой территории так грязно, и когда все приведут в порядок

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Так выглядит придомовая территория на МЖК

С наступлением весны и без того не являющийся образцом благоустройства Новосибирск моментально превратился в ожившие декорации к фильму про постапокалипсис: улицы обернулись настоящими озерами, газоны превратились в грязевые болота, которые неотвратимо перетекают на тротуары, а остановки общественного транспорта стали чем-то средним между помойками и ночлежками для бездомных. Но если свернуть с улиц во дворы, картина станет еще хуже. Журналисты НГС попросили новосибирцев поделиться фотографиями, как выглядит их придомовая территория, и едва не впали в депрессию — полюбуйтесь теперь и вы.

«Теперь вы знаете, откуда у вас в центре грязь»: кошмар на улице Потылицына

— Это не газон и не парковка, — говорит читатель НГС Андрей (имя изменено по его просьбе), указывая на странное грязевое поле возле дома №7 по улице Виталия Потылицына. — Что-то среднее. Моя машина стоит на парковке, и просто так подойти к ней я не могу, приходится идти в обход. А потом всю эту грязь я на своих колесах везу к вам центр.

По крайней мере часть грязи, которая раздражает жителей Новосибирска, привозят на своих колесах жители МЖК

Для журналистов Андрей снял настоящий фоторепортаж из собственного двора. Даже просто посмотрев фотографии, жить не хочется, а владельцы и арендаторы квартир на МЖК любуются на подобные пейзажи минимум дважды в день.

К услугам людей озеро жидкой грязи (оно же парковка), терриконы грязного снега, которые понемногу тают под весенним солнышком, не давая просохнуть земле, и мусор, который не то ветер, не то грызуны и птицы вытащили далеко за пределы контейнерной площадки.

— За все это мы платим управляющей компании по 3–3,5 тысячи рублей в месяц, — иронизирует мужчина.

Неубранные горы снега, похоже, медленно будут таять сами собой

Похоже, вносят свою лепту в безобразное состояние двора и сами его жители: возле поребриков газоны явно уничтожили автомобилисты.

Дворы на МЖК — зона ответственности ООО УК Плющихинский. По данным сервиса Rusprofile, единоличным владельцем и руководителем управляющей компании является девелопер Алексей Джулай. Основной вид деятельности УК — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По состоянию на конец 2023 года выручка компании составила 848 миллионов рублей, чистый убыток — 473 тысячи рублей. В настоящее время арбитражный суд рассматривает 4 дела на общую сумму 96 миллионов рублей, в которых УК «Плющихинский» выступает в качестве ответчика.

В «Плющихинском» оперативно прокомментировать претензии местных жителей не смогли, и НГС отправил в компанию письменный запрос.

Дворник Шредингера: всеобъемлющая помойка на Бетонной, 7

Голуби охотно кормятся за контейнерной площадкой: там хватает вкусного мусора

На отвратительное состояние двора на улице Бетонная, 7, пожаловались сразу двое читателей НГС — и это при том, что по адресу располагается не высотный дом, а трехэтажка.

— Отсутствует дворник от слова «совсем». В марте ни разу не убирали, в феврале трактором прочистили один раз. Тротуары в песке и грязи, мусор оттаял по всей территории, мусорка вообще не убирается, — пожаловалась читательница НГС Оксана.

Снег медленно тает, постепенно раскрывая все грязные весенние тайны дома №7. Если дворник здесь и есть, в работе он не слишком заинтересован

Ее соседка Юлия высказалась более кратко, зато сняла для журналистов целую подборку фотографий. В комментариях к нашему посту-призыву в Telegram сибирячке немедленно ответили представители МУП «Спецавтохозяйство», привлеченные словом «мусор» и представители ГЖИ Новосибирской области. Диалог происходил 2 апреля 2024 года.

— Вывоз раздельно собранных отходов по указанному адресу осуществлялся 30 марта, — ответили сибирячке в МУП «САХ», — в случае переполнения емкости сообщать следует по телефону диспетчерской службы, за санитарное состояние территории несет ответственность ее собственник.

— Мы направили информацию в «УК ДОМОВОЙ+» о необходимости принять меры в данной ситуации, — добавили в жилищной инспекции.

На тротуарах тоже грязно: то ли вода несла мусор, то ли метла остановилась на полпути

Журналисты НГС через два дня после комментариев чиновников уточнили у Юлии, как обстоят дела у нее во дворе.

— Двор в таком же состоянии, везде грязь, — отчиталась сибирячка. — Единственное, немного подмели возле мусорной площадки, в остальном без изменений. Жители дома сами выходят и подметают возле подъездов. До этого сами долбили ломиками лед у своих подъездов, сейчас он уже растаял. Каждый раз, когда мы жалуемся в УК, там говорят, что нет дворников, и убирать не будут.

Помойка, похоже, не переполнена, но мусор 2 апреля все равно лежал вокруг площадки

Дом №7 по улице Бетонной обслуживает управляющая компания «Домовой +». По данным сервиса Rusprofile, ее владельцами являются Михаил Федосеев (51%), Ксения Мартынова (25%) и Арсений Королев (24%). Руководитель компании — Сергей Минаев. По состоянию на конец 2023 года УК заработала 67 миллионов рублей, ее чистая прибыль составила 7,9 миллиона рублей. В настоящее время в арбитражном суде рассматриваются 2 дела на общую сумму 111 тысяч рублей, в которых компания выступает в качестве ответчика, а в 2021 году Энергосбыт вовсе объявил о намерении обанкротить управляющую компанию.

НГС обратился в УК «Домовой +» за комментарием. По словам заместителя директора управляющей компании Ирины Роговец, жильцы говорят неправду:

— Данная информация действительности не соответствует, — заявила Ирина Роговец. — Уборка осуществляется у них в объеме и с периодичностью, которая установлена собственниками на общем собрании, точную периодичность я не знаю. Акты подписываются уполномоченными собственниками, которые контролируют работу управляющей компании.

В настоящее время у нас всё в порядке во дворе

А так выглядела площадка 4 апреля. Жительница дома №7 на улице Бетонная Юлия присылала в редакцию эти снимки, пока в УК журналистам рассказывали, что во дворе чисто

— Дворник на месте, он постоянный, закреплен за территорией, — добавила Ирина Роговец.

Непосредственно в этот момент жительница дома Юлия дослала в редакцию актуальные фотографии, сделанные во дворе 4 апреля. Мусор был на месте.

Земля Невельского

Участок дороги возле дома №1/1 по улице Невельского в Ленинском районе Новосибирска выглядит, как настоящее поле ранней весной. Вот только еще осенью на этом месте был асфальт и выезд на улицу Связистов.

— После осенней замены труб ямы просто засыпали как попало, ничего не разровняли, раньше хотя бы дорожка асфальтированная была, теперь её нет, только грязь и глина кусками, пройти просто невозможно, — возмутилась местная жительница Оксана.

Добраться до собственного дома жильцам Невельского 1/1 теперь совсем непросто, а конкретных сроков ремонта они не знают

Ее дом обслуживает управляющая компания «Тихвинская», и главный инженер УК Сергей Гречкосей комментирует проблему с явным облегчением: несмотря на то, что безобразный пейзаж находится совсем недалеко от дома, в зону ответственности компании он не входит:

— Меняли трубу на магистральном трубопроводе тепловой сети. Это совсем не наша собственность, работы на муниципальной территории, на границе с нашей придомовой. Действительно, не восстановлены ни асфальт, ни проезжая часть, ни выезд на улицу Связистов, и придомовая территория по сути отрезана, — подтвердил главный инженер.

По данным сервиса Rusprofile, УК «Тихвинскую» можно назвать семейным бизнесом. Ее учредителями являются Светлана Альбертовна Тагильцева (50%), Ольга Альбертовна Петрова (28%) и ООО «Национальная распределительно-сетевая компания» (22%), в свою очередь принадлежащая Василию Ивановичу Болотину и Владимиру Альбертовичу Тагильцеву. По состоянию на конец 2023 года выручка компании составила 65 миллионов рублей, чистая прибыль — 11 миллионов рублей.

Несмотря на мостки, грязь легко перемещается и во двор, и в подъезды

В комментарии к посту, под которым Оксана оставила свое возмущение, пришли сотрудники мэрии Новосибирска, которые заверили сибирячку: ее возмущение передано в администрацию Ленинского района, ответ ей постараются дать до 10 апреля.

НГС также отправил запрос в мэрию в надежде, что это ускорит процесс приведения участка улицы возле дома №1/1 в порядок.

Вместить все загаженные дворы Новосибирска в одну подборку невозможно, так что если ваша придомовая территория выглядит даже хуже, присылайте фотографии на почту anna.skok@sholding.ru или в редакционный WhatsApp +7(923)157–0000
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Ранее НГС изучил отзывы новосибирцев на управляющие компании и собрал самые смешные, абсурдные и странные диалоги с работниками УК. Осторожно, в этой подборке очень, очень много коммунальной боли.

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