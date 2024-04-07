Грязные тайны Новосибирска: во что превратились дворы после долгой зимы — исследуем жижу на парковках и мусорные горы

Так выглядит придомовая территория на МЖК Источник: читатель НГС Андрей











С наступлением весны и без того не являющийся образцом благоустройства Новосибирск моментально превратился в ожившие декорации к фильму про постапокалипсис: улицы обернулись настоящими озерами, газоны превратились в грязевые болота, которые неотвратимо перетекают на тротуары, а остановки общественного транспорта стали чем-то средним между помойками и ночлежками для бездомных. Но если свернуть с улиц во дворы, картина станет еще хуже. Журналисты НГС попросили новосибирцев поделиться фотографиями, как выглядит их придомовая территория, и едва не впали в депрессию — полюбуйтесь теперь и вы.



«Теперь вы знаете, откуда у вас в центре грязь»: кошмар на улице Потылицына

— Это не газон и не парковка, — говорит читатель НГС Андрей (имя изменено по его просьбе), указывая на странное грязевое поле возле дома №7 по улице Виталия Потылицына. — Что-то среднее. Моя машина стоит на парковке, и просто так подойти к ней я не могу, приходится идти в обход. А потом всю эту грязь я на своих колесах везу к вам центр.

По крайней мере часть грязи, которая раздражает жителей Новосибирска, привозят на своих колесах жители МЖК Источник: читатель НГС Андрей











Для журналистов Андрей снял настоящий фоторепортаж из собственного двора. Даже просто посмотрев фотографии, жить не хочется, а владельцы и арендаторы квартир на МЖК любуются на подобные пейзажи минимум дважды в день.



К услугам людей озеро жидкой грязи (оно же парковка), терриконы грязного снега, которые понемногу тают под весенним солнышком, не давая просохнуть земле, и мусор, который не то ветер, не то грызуны и птицы вытащили далеко за пределы контейнерной площадки.



— За все это мы платим управляющей компании по 3–3,5 тысячи рублей в месяц, — иронизирует мужчина.

Неубранные горы снега, похоже, медленно будут таять сами собой Источник: читатель НГС Андрей











Похоже, вносят свою лепту в безобразное состояние двора и сами его жители: возле поребриков газоны явно уничтожили автомобилисты.



Дворы на МЖК — зона ответственности ООО УК Плющихинский. По данным сервиса Rusprofile, единоличным владельцем и руководителем управляющей компании является девелопер Алексей Джулай. Основной вид деятельности УК — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По состоянию на конец 2023 года выручка компании составила 848 миллионов рублей, чистый убыток — 473 тысячи рублей. В настоящее время арбитражный суд рассматривает 4 дела на общую сумму 96 миллионов рублей, в которых УК «Плющихинский» выступает в качестве ответчика.



В «Плющихинском» оперативно прокомментировать претензии местных жителей не смогли, и НГС отправил в компанию письменный запрос.

Дворник Шредингера: всеобъемлющая помойка на Бетонной, 7

Голуби охотно кормятся за контейнерной площадкой: там хватает вкусного мусора Источник: читатель НГС Андрей











На отвратительное состояние двора на улице Бетонная, 7, пожаловались сразу двое читателей НГС — и это при том, что по адресу располагается не высотный дом, а трехэтажка.



— Отсутствует дворник от слова «совсем». В марте ни разу не убирали, в феврале трактором прочистили один раз. Тротуары в песке и грязи, мусор оттаял по всей территории, мусорка вообще не убирается, — пожаловалась читательница НГС Оксана.

Снег медленно тает, постепенно раскрывая все грязные весенние тайны дома №7. Если дворник здесь и есть, в работе он не слишком заинтересован Источник: читательница НГС Юлия











Ее соседка Юлия высказалась более кратко, зато сняла для журналистов целую подборку фотографий. В комментариях к нашему посту-призыву в Telegram сибирячке немедленно ответили представители МУП «Спецавтохозяйство», привлеченные словом «мусор» и представители ГЖИ Новосибирской области. Диалог происходил 2 апреля 2024 года.



— Вывоз раздельно собранных отходов по указанному адресу осуществлялся 30 марта, — ответили сибирячке в МУП «САХ», — в случае переполнения емкости сообщать следует по телефону диспетчерской службы, за санитарное состояние территории несет ответственность ее собственник.



— Мы направили информацию в «УК ДОМОВОЙ+» о необходимости принять меры в данной ситуации, — добавили в жилищной инспекции.

На тротуарах тоже грязно: то ли вода несла мусор, то ли метла остановилась на полпути Источник: читательница НГС Юлия











Журналисты НГС через два дня после комментариев чиновников уточнили у Юлии, как обстоят дела у нее во дворе.



— Двор в таком же состоянии, везде грязь, — отчиталась сибирячка. — Единственное, немного подмели возле мусорной площадки, в остальном без изменений. Жители дома сами выходят и подметают возле подъездов. До этого сами долбили ломиками лед у своих подъездов, сейчас он уже растаял. Каждый раз, когда мы жалуемся в УК, там говорят, что нет дворников, и убирать не будут.

Помойка, похоже, не переполнена, но мусор 2 апреля все равно лежал вокруг площадки Источник: читательница НГС Юлия











Дом №7 по улице Бетонной обслуживает управляющая компания «Домовой +». По данным сервиса Rusprofile, ее владельцами являются Михаил Федосеев (51%), Ксения Мартынова (25%) и Арсений Королев (24%). Руководитель компании — Сергей Минаев. По состоянию на конец 2023 года УК заработала 67 миллионов рублей, ее чистая прибыль составила 7,9 миллиона рублей. В настоящее время в арбитражном суде рассматриваются 2 дела на общую сумму 111 тысяч рублей, в которых компания выступает в качестве ответчика, а в 2021 году Энергосбыт вовсе объявил о намерении обанкротить управляющую компанию.



НГС обратился в УК «Домовой +» за комментарием. По словам заместителя директора управляющей компании Ирины Роговец, жильцы говорят неправду:



— Данная информация действительности не соответствует, — заявила Ирина Роговец. — Уборка осуществляется у них в объеме и с периодичностью, которая установлена собственниками на общем собрании, точную периодичность я не знаю. Акты подписываются уполномоченными собственниками, которые контролируют работу управляющей компании.

В настоящее время у нас всё в порядке во дворе Ирина Роговец, заместитель директора УК «Домовой+»

А так выглядела площадка 4 апреля. Жительница дома №7 на улице Бетонная Юлия присылала в редакцию эти снимки, пока в УК журналистам рассказывали, что во дворе чисто Источник: читательница НГС Юлия











— Дворник на месте, он постоянный, закреплен за территорией, — добавила Ирина Роговец.



Непосредственно в этот момент жительница дома Юлия дослала в редакцию актуальные фотографии, сделанные во дворе 4 апреля. Мусор был на месте.



Земля Невельского

Участок дороги возле дома №1/1 по улице Невельского в Ленинском районе Новосибирска выглядит, как настоящее поле ранней весной. Вот только еще осенью на этом месте был асфальт и выезд на улицу Связистов.



— После осенней замены труб ямы просто засыпали как попало, ничего не разровняли, раньше хотя бы дорожка асфальтированная была, теперь её нет, только грязь и глина кусками, пройти просто невозможно, — возмутилась местная жительница Оксана.

Добраться до собственного дома жильцам Невельского 1/1 теперь совсем непросто, а конкретных сроков ремонта они не знают Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Ее дом обслуживает управляющая компания «Тихвинская», и главный инженер УК Сергей Гречкосей комментирует проблему с явным облегчением: несмотря на то, что безобразный пейзаж находится совсем недалеко от дома, в зону ответственности компании он не входит:



— Меняли трубу на магистральном трубопроводе тепловой сети. Это совсем не наша собственность, работы на муниципальной территории, на границе с нашей придомовой. Действительно, не восстановлены ни асфальт, ни проезжая часть, ни выезд на улицу Связистов, и придомовая территория по сути отрезана, — подтвердил главный инженер.



По данным сервиса Rusprofile, УК «Тихвинскую» можно назвать семейным бизнесом. Ее учредителями являются Светлана Альбертовна Тагильцева (50%), Ольга Альбертовна Петрова (28%) и ООО «Национальная распределительно-сетевая компания» (22%), в свою очередь принадлежащая Василию Ивановичу Болотину и Владимиру Альбертовичу Тагильцеву. По состоянию на конец 2023 года выручка компании составила 65 миллионов рублей, чистая прибыль — 11 миллионов рублей.



Несмотря на мостки, грязь легко перемещается и во двор, и в подъезды Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В комментарии к посту, под которым Оксана оставила свое возмущение, пришли сотрудники мэрии Новосибирска, которые заверили сибирячку: ее возмущение передано в администрацию Ленинского района, ответ ей постараются дать до 10 апреля.



НГС также отправил запрос в мэрию в надежде, что это ускорит процесс приведения участка улицы возле дома №1/1 в порядок.

Ранее НГС изучил отзывы новосибирцев на управляющие компании и собрал самые смешные, абсурдные и странные диалоги с работниками УК. Осторожно, в этой подборке очень, очень много коммунальной боли.



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