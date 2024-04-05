Новосибирск облупленный: грязь, ямы и разбитая плитка окружили центр города — фоторепортаж с треш-прогулки

Тротуар возле Камерного зала Филармонии Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новосибирцев справедливо возмущает состояние Первомайского сквера, который начали ремонтировать в мае прошлого года, да так и оставили недоделанным на зиму. Там перекошенную плитку и грязь можно объяснить тем, что работы еще не закончены. Но и вокруг недодела город местами находится в еще худшем состоянии даже в центре. Обозреватель НГС Стас Соколов представил себя гостем Новосибирска и прошелся по улицам вокруг площади Ленина. Вот его впечатления.



Наверное, не существует крупных городов, в которых улицы и общественные пространства находятся в идеальном состоянии везде. Но о центре традиционно принято заботиться больше. Дело даже не в желании произвести лучшее впечатление на приезжих (хотя это тоже лишним не бывает). Просто трудно требовать с горожан того, чтобы они ухаживали за тем местом, где живут, если прямо в центре их встречает грязь и разгром.

Проезд у здания мэрии Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске сложилось иначе. Вот, например, яма прямо у входа в мэрию. Она образовалась тут после одного из прорывов труб в январе, и ее даже закрыли бетонной заплаткой. Но мало того, что она выглядит так себе, так в нее еще и будет собираться вода. Неужели у чиновников не хватает средств и мотивации держать в опрятном состоянии хотя бы территорию вокруг мэрии?

Яма на тротуаре у здания Филармонии Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Хотя что яма — тротуар перед Камерным залом Филармонии разбит, а недалеко от подземного перехода пешеходов ждет здесь еще и яма. Она огорожена и частично прикрыта старой покрышкой. Но, похоже, никому не приходит в голову, что так нельзя. Провал просто нужно взять и отремонтировать. Везде с этим, конечно, не успеть, но в двух шагах от мэрии-то можно было изыскать ресурсы.

Тротуары вдоль Советской у Консерватории Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Через улицу от парка стоит Консерватория, красивое здание, в котором студенты учатся исполнять красивую музыку. Но чтобы попасть туда, придется пройти через парковку, материал покрытия которой трудно определить без химического анализа (местами асфальт, местами крошка, местами земля) и прорваться через наносы грязи. Такая ситуация здесь постоянно, никаким ремонтом ее не объяснить. К теплу, конечно, грязь размоет дождями, она превратится в пыль, которая будет оседать на машинах, окнах и легких. Но станет не так заметна.



Грязь у дома на Советской, 35 Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С грязью в Новосибирске вообще всё замечательно, чувствуется недалекая по историческим меркам деревенская молодость города. Не помогает даже обилие дорогих машин, которые интенсивно перемешивают и развозят грязь по улицам. И вроде бы нет ничего сложного — просто заставить автомобилистов парковаться на газоне. Ну или уж раз такое дело, убрать газон и сделать парковочные карманы.

Разбитые бортики на Советской, 19 Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Нужно заметить, что в этом месте Советской все первые этажи заняты магазинами или ресторанами. Но и им, по всей видимости, не приходит в голову сделать так, чтобы территория перед их заведениями не выглядела столь депрессивно. В конце концов, это не дискаунтер в подвале, и арендатор с арендодателями должны быть заинтересованы в привлечении публики. Но публика, видимо, не против, так что и так сойдет.

Тротуар у здания банка «Цифра» на Советской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Чуть дальше — целый офис банка. Тротуар перед ним представляет собой лоскутное одеяло из кусков асфальта разных эпох, трещин и заплаток. Где-нибудь в промзоне такое бы никого не удивляло, но здесь — самый центр. Если уж в городе совершенно нет денег на то, чтобы держать в нормальном состоянии дороги и тротуары, то может быть банк мог подставить финансовое плечо? В конце концов, как театр с вешалки, так финансовое учреждение начинается с тротуара перед ним.

Клумба на перекрестке Советской и Вокзальной магистрали Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Здесь с плиткой всё более или менее нормально, ремонт делали недавно. Но просто убрать мусор, который тут скапливался всю зиму, видимо, некому. Хотя в этом здании сразу три арендатора: банк, сетевые аптека и кондитерская. Могли бы скооперироваться и позаботиться о том, чтобы клиентам не приходилось идти к ним по окуркам.

Тротуар на Ленина, 8 Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Владельцы баров на Ленина оттяпали порядочный кусок тротуара для своей пристройки (назвать это сооружение летней верандой как-то не поворачивается язык), но за тем, что творится на оставшейся части, следят, прямо скажем, через раз. Снег, конечно, рано или поздно «сам растает». А пока прохожие вынуждены идти мимо грязных куч, ступая по лужам вытекающей из под них воды.

Плитка на террасе здания на Ленина, 25 Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Плитка перед зданием на Ленина, 25 большую часть времени скрыта от глаз. Пока тепло, ее закрывает настил летней веранды, зимой — покрывает снег. Но в межсезонье посетители гламурного заведения могут проводить время с несколько трущёбным видом за окном. Может быть, это даже усиливает ощущение уюта внутри.

Лужи у отеля Azimut Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Рядом у здания большого отеля разлилась лужа. Понятно, что весна и тает снег. Но вообще-то технологиями отвода воды при помощи дренажных систем неплохо владели еще в Древнем Риме и в Средневековье. Потом, правда, эти навыки были утрачены. Иначе объяснить этот вид довольно сложно.

Тротуар у бизнес-центра на Вокзальной Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Справедливости ради нужно отметить, что иногда владельцы зданий в Новосибирске демонстрируют просто впечатляющие примеры заботы об окружающем их объекты недвижимости пространстве. Этот короткий променад у бизнес-центра на Вокзальной выглядит немым укором львиной доле новосибирских улиц. Оказывается, так было можно. И ровный тротуар, и аккуратные канавки для отвода воды, и просто уборка.

Тротуар у бизнес-центра на Ленина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Может быть, мэрии пора уже разработать какой-то регламент для подобных инициатив? Утвердить единые стандарты ремонта (от банального асфальта до красивой дизайнерской плитки), выбрать надежных подрядчиков. И предоставить возможность самим новосибирцам и работающим здесь компаниям привести в порядок хотя бы прилегающие к их зданиям территории. Кто-то сделал бы это полностью на свои деньги, с кем-то город мог бы сработать на принципах софинансирования (тратите миллион, и бюджет дает столько же). Главное, чтобы предприятиям не нужно было ничего согласовывать, никого упрашивать.

Остановка на Советской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Чистый ухоженный город — это больше, чем просто красиво. Состояние городской среды напрямую влияет на горожан в самых разных аспектах. Человек исподволь начинает вести себя соответственно окружению, и неустройство на улицах приводит к тому, что и сами горожане начинают его усиливать. И проблемы растут, как снежный ком. И чтобы этого не происходило, нужно начать потихоньку приводить город в порядок.

Грязь на дорогах — не какое-то проклятье, с которым нельзя бороться. Подробный разбор того, откуда она берется и как от нее можно избавиться, читайте в материале корреспондента НГС.