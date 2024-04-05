Новосибирск облупленный: грязь, ямы и разбитая плитка окружили центр города — фоторепортаж с треш-прогулки

Новосибирцев справедливо возмущает состояние Первомайского сквера, который начали ремонтировать в мае прошлого года, да так и оставили недоделанным на зиму. Там перекошенную плитку и грязь можно объяснить тем, что работы еще не закончены. Но и вокруг недодела город местами находится в еще худшем состоянии даже в центре. Обозреватель НГС Стас Соколов представил себя гостем Новосибирска и прошелся по улицам вокруг площади Ленина. Вот его впечатления.
Наверное, не существует крупных городов, в которых улицы и общественные пространства находятся в идеальном состоянии везде. Но о центре традиционно принято заботиться больше. Дело даже не в желании произвести лучшее впечатление на приезжих (хотя это тоже лишним не бывает). Просто трудно требовать с горожан того, чтобы они ухаживали за тем местом, где живут, если прямо в центре их встречает грязь и разгром.
В Новосибирске сложилось иначе. Вот, например, яма прямо у входа в мэрию. Она образовалась тут после одного из прорывов труб в январе, и ее даже закрыли бетонной заплаткой. Но мало того, что она выглядит так себе, так в нее еще и будет собираться вода. Неужели у чиновников не хватает средств и мотивации держать в опрятном состоянии хотя бы территорию вокруг мэрии?
Хотя что яма — тротуар перед Камерным залом Филармонии разбит, а недалеко от подземного перехода пешеходов ждет здесь еще и яма. Она огорожена и частично прикрыта старой покрышкой. Но, похоже, никому не приходит в голову, что так нельзя. Провал просто нужно взять и отремонтировать. Везде с этим, конечно, не успеть, но в двух шагах от мэрии-то можно было изыскать ресурсы.
Через улицу от парка стоит Консерватория, красивое здание, в котором студенты учатся исполнять красивую музыку. Но чтобы попасть туда, придется пройти через парковку, материал покрытия которой трудно определить без химического анализа (местами асфальт, местами крошка, местами земля) и прорваться через наносы грязи. Такая ситуация здесь постоянно, никаким ремонтом ее не объяснить. К теплу, конечно, грязь размоет дождями, она превратится в пыль, которая будет оседать на машинах, окнах и легких. Но станет не так заметна.
С грязью в Новосибирске вообще всё замечательно, чувствуется недалекая по историческим меркам деревенская молодость города. Не помогает даже обилие дорогих машин, которые интенсивно перемешивают и развозят грязь по улицам. И вроде бы нет ничего сложного — просто заставить автомобилистов парковаться на газоне. Ну или уж раз такое дело, убрать газон и сделать парковочные карманы.
Нужно заметить, что в этом месте Советской все первые этажи заняты магазинами или ресторанами. Но и им, по всей видимости, не приходит в голову сделать так, чтобы территория перед их заведениями не выглядела столь депрессивно. В конце концов, это не дискаунтер в подвале, и арендатор с арендодателями должны быть заинтересованы в привлечении публики. Но публика, видимо, не против, так что и так сойдет.
Чуть дальше — целый офис банка. Тротуар перед ним представляет собой лоскутное одеяло из кусков асфальта разных эпох, трещин и заплаток. Где-нибудь в промзоне такое бы никого не удивляло, но здесь — самый центр. Если уж в городе совершенно нет денег на то, чтобы держать в нормальном состоянии дороги и тротуары, то может быть банк мог подставить финансовое плечо? В конце концов, как театр с вешалки, так финансовое учреждение начинается с тротуара перед ним.
Здесь с плиткой всё более или менее нормально, ремонт делали недавно. Но просто убрать мусор, который тут скапливался всю зиму, видимо, некому. Хотя в этом здании сразу три арендатора: банк, сетевые аптека и кондитерская. Могли бы скооперироваться и позаботиться о том, чтобы клиентам не приходилось идти к ним по окуркам.
Владельцы баров на Ленина оттяпали порядочный кусок тротуара для своей пристройки (назвать это сооружение летней верандой как-то не поворачивается язык), но за тем, что творится на оставшейся части, следят, прямо скажем, через раз. Снег, конечно, рано или поздно «сам растает». А пока прохожие вынуждены идти мимо грязных куч, ступая по лужам вытекающей из под них воды.
Плитка перед зданием на Ленина, 25 большую часть времени скрыта от глаз. Пока тепло, ее закрывает настил летней веранды, зимой — покрывает снег. Но в межсезонье посетители гламурного заведения могут проводить время с несколько трущёбным видом за окном. Может быть, это даже усиливает ощущение уюта внутри.
Рядом у здания большого отеля разлилась лужа. Понятно, что весна и тает снег. Но вообще-то технологиями отвода воды при помощи дренажных систем неплохо владели еще в Древнем Риме и в Средневековье. Потом, правда, эти навыки были утрачены. Иначе объяснить этот вид довольно сложно.
Справедливости ради нужно отметить, что иногда владельцы зданий в Новосибирске демонстрируют просто впечатляющие примеры заботы об окружающем их объекты недвижимости пространстве. Этот короткий променад у бизнес-центра на Вокзальной выглядит немым укором львиной доле новосибирских улиц. Оказывается, так было можно. И ровный тротуар, и аккуратные канавки для отвода воды, и просто уборка.
Может быть, мэрии пора уже разработать какой-то регламент для подобных инициатив? Утвердить единые стандарты ремонта (от банального асфальта до красивой дизайнерской плитки), выбрать надежных подрядчиков. И предоставить возможность самим новосибирцам и работающим здесь компаниям привести в порядок хотя бы прилегающие к их зданиям территории. Кто-то сделал бы это полностью на свои деньги, с кем-то город мог бы сработать на принципах софинансирования (тратите миллион, и бюджет дает столько же). Главное, чтобы предприятиям не нужно было ничего согласовывать, никого упрашивать.
Чистый ухоженный город — это больше, чем просто красиво. Состояние городской среды напрямую влияет на горожан в самых разных аспектах. Человек исподволь начинает вести себя соответственно окружению, и неустройство на улицах приводит к тому, что и сами горожане начинают его усиливать. И проблемы растут, как снежный ком. И чтобы этого не происходило, нужно начать потихоньку приводить город в порядок.
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