«Новосибирск, несомненно, — грязный город»: откуда даже зимой берется грязь на дорогах и как с ней бороться

— В мэрии сейчас нет людей, которые были бы ответственны за изменения. Они делают то, что делали всегда, и ничего другого делать не хотят, не могут. Чтобы что-то менялось, кто-то должен отвечать за эти перемены, а в мэрии нет таких людей. Чтобы какое-то дело шло в системе, должен быть человек, за него ответственный, — объясняет Алексей Мазур.

В борьбе с грязью на улице помогает и спецтехника, о покупках которой регулярно отчитывается мэрия. Урбанист Алексей Гриценко отмечает, что в последние годы стали больше покупать техники, которая работает по принципу пылесоса. Но хотя в –19 градусов никто не жалуется на грязь в Новосибирске, но не стоит забывать, что она есть. Просто замерзла — грязь переходит из сезона в сезон.

— Я фотографировал город прямо накануне выпадения снега: все дороги, все тротуары были покрыты слоем грязи. Слой такой, миллиметровый примерно, размазанный равномерно по всему городу. Он никуда не исчезает, лежит там замерзший, ждет либо потепления, либо «Бионорда», который его растапливает и вытаскивает, так сказать, наружу, — напоминает Алексей Мазур.