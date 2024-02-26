«Новосибирск, несомненно, — грязный город»: откуда даже зимой берется грязь на дорогах и как с ней бороться

Любое потепление в Новосибирске зимой 2023–2024 сопровождается огромным количеством грязи на улицах, а позже и в квартирах, магазинах и офисах. Новосибирцы уже много лет жалуются на проблему, но пока улучшения ситуации не видно: многие уже бросили мечту купить светлые кроссовки и куртку. НГС попытался разобраться, откуда берется грязь на улицах города и как это можно решить.
Откуда берется грязь? Версия мэрии
Жители Новосибирска в грязи часто винят «Бионорд», который применяется для борьбы с гололедом. Как объясняют в пресс-службе мэрии Новосибирска, в городе используют твердый химический противогололедный реагент «Бионорд универсальный» и двухфазный противогололедный реагент «Бионорд».
— При производстве реагентов используются компоненты высокой очистки, при растворении в снегу образующие чистый прозрачный рассол с долей нерастворимого остатка не более 2%, — заверили в мэрии.
В администрации Новосибирска называют несколько причин грязи на проезжей части. В первую очередь это машины и спецтранспорт, которые работают на строительных площадках и выезжают оттуда без очистки колес и кузова. В городе проезжает и большегрузная техника, которая используется в неудовлетворительном техническом состоянии, в том числе с протечками топлива. Также в причины попали промышленные предприятия, дороги частного сектора и нерастворимые противогололедные материалы (проще говоря, песок и щебень), частицы которых после использования покрываются мелкими остатками бензина, асфальта и стертой резины.
В зимнем сезоне 2023–2024 администрация города не закупала и не использовала песок, чтобы справиться с гололедом. При этом количество противогололедных материалов, закупленных на эту зиму, не увеличивали.
— На сегодняшний день силами учреждений использовано материалов «Бионорд» в количестве 3880 тонн, противогололедных материалов
В городе еще с сезона 2017–2018 начали применять смесь отсева горных пород дробления с минеральным концентратом — галитом. Он имеет более крупную форму и практически не содержит пылевидные частицы, уверяют в мэрии. Его применяют на опасных участках улично-дорожной сети: спусках, подъемах, крутых поворотах и на мостах.
В разных районах дороги посыпали и песко-соляной смесью. Например, в Дзержинском районе этой зимой «Бионорд» применяли четыре раза — его использовали при резких изменениях температур. В 2022–2023 годах противогололедные мероприятия осуществляли отсевом горных пород, а уже в этом году в ход пошла песко-соляная смесь.
— Материал отвечает государственным стандартам, закупка производится по результатам конкурсных процедур. Количество использования противогололедного материала по сравнению с прошлыми годами не увеличивалось. На сегодняшний день использовано «Бионорда» 45 тонн, песко-соляной смеси — 3735 тонн, — добавили в пресс-центре администрации города.
В Ленинском районе зимой 2023–2024 годов МКУ «ДЭУ
— В Советском районе в 2023 году израсходовано 3445,5 тонны противогололедных материалов, из них «Бионорда» — 414 тонн. Для исключения зимней скользкости на улично-дорожной сети Советского района применяется «Бионорд» и песко-соляная смесь, — уточнили в пресс-центре мэрии.
В мэрии признали, что в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии поступали жалобы и обращения по поводу грязи на улицах. Как утверждают чиновники, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды весной усилят сбор и вывоз грязи с лотковой части автомобильных дорог, островков безопасности и разделительных полос. Кроме того, отметили чиновники, проезжую часть и тротуары ежедневно прометают, а также чистят от снега парковочные карманы, лестницы, пешеходные переходы и остановки. Объемы вывезенного снега в мэрии не указали.
Нарушения без наказания
Новосибирский урбанист из проекта «Комфортный город» Алексей Гриценко отмечает, что в Новосибирске проблемы не только с грязью, но и с пылью. И это взаимосвязанные вещи. Весной жители могут видеть клубы пыли, а люди с хроническими заболеваниями дыхательных систем плохо себя чувствуют в этот период.
— Откуда берется грязь? Ответ на этот вопрос на поверхности — в прямом смысле этого слова. Сейчас зима, и мы, вроде как, по большей части ушли от применения песко-соляной смеси. Но в отдельных местах она применяется, поэтому недостаточная и некачественная уборка в весенний период — одна из причин появления пыли и грязи на дорогах, — объясняет Алексей Гриценко.
Второй серьезной причиной, по мнению урбаниста, является открытый грунт. В Новосибирске много неправильно спроектированных дорог и тротуаров, где должен быть газон, а по факту — просто земля. При этом грунт находится выше уровня дороги или тротуара, и при дожде и таянии снега грязь течет вниз, а людям приходится по ней ходить.
— При ремонте дорог нужно правильно эту геометрию соблюдать, чтобы грунт всегда был ниже дороги, чтобы вода не вымывала его на асфальт. Также проблема — это строительные площадки. Зачастую застройщики недобросовестно ведут себя по отношению к мытью колес у грузового автотранспорта, соответственно, на колесах грязь и глину со стройки выносит на уличную дорожную сеть. К этой же категории можно отнести стихийные парковки, которые возникают как на улице города, так и во дворах, — перечислил проблемы Алексей Гриценко.
С тем, что паркующиеся на газонах автомобили приносят в город грязь, согласен урбанист и политолог Алексей Мазур. Он отмечает, что для решения этой проблемы надо ограничить доступ машин к газонам и наладить систему штрафов за такую парковку.
— Новосибирск, несомненно, грязный город. Об этом можно судить по разным параметрам, начиная от машин. Если ее помыть, то через неделю она приобретает тот же самый цвет, который был до помывки. И просто грязь везде. Всё, конечно, должно быть в сравнении, но мы знаем, что на Западе многие люди дома ходят в той же обуви, в которой ходят по улице, и при этом в домах не грязно, — рассуждает Алексей Мазур.
Урбанист считает, что в Новосибирске мало уделяют внимания превентивным мерам борьбы с грязью. Самая элементарная мера касается строек, которые не следят за колесами своей спецтехники.
— Во всех правилах написано, что грузовики должны мыть колеса. Но в Новосибирске это не соблюдается, и никто за этим не наблюдает. Другая мера — это многочисленные разрытия. Есть правила, по которым они должны происходить. Но мы видим, что где-то что-то разрывают, лежит куча грунта и расползается по дорогам, — объясняет эксперт.
Еще один серьезный источник грязи — грунт и песок с гранитной крошкой, которые остаются на дорогах после противогололедных мероприятий. Песок, по мнению урбаниста, в Новосибирске вообще можно не использовать.
Урбанисты отрицают идею, что на грязь в городе влияет климат, и с нашей природой невозможно сделать дороги и тротуары чистыми. Алексей Гриценко приводит в пример скандинавские города, которые также справляются со снегопадами, перепадами температур и дождями. Но у них есть правильное обустройство улиц, минимальный открытый грунт и активная уборка улиц.
Алексей Мазур приводит более близкий для новосибирцев пример — Кольцово. Там, по мнению урбаниста, тротуары и дороги содержатся не идеально, но лучше, чем в городе. Также и некоторые застройщики в городе правильно обустроили дворы своих комплексов.
Нет ответственных людей
Урбанист Алексей Гриценко разобрал пример недавно отремонтированного тротуара на проспекте Маркса, который, несмотря на реконструкцию, не стал чистым местом. По словам новосибирца, в некоторых местах тротуар там поднят вровень с газоном.
— Газон там пока еще не стал газоном — там еще земля, а сейчас стоит снег. Он начнет таять, и опять грунт вместе с талыми водами будет на дороге. Кроме того, там еще автомобили паркуются на газоне. Необходимо на этапе, возможно, какой-то проектно-сметной документации, на этапе планирования улиц привлекать специалистов, в том числе и специалистов по озеленению. Они могли бы помочь: может, какие-то деревья высадить, которые бы могли удерживать грунт, какие-то решения предложить, — рассуждает Алексей Гриценко.
Начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств мэрии Светлана Гижицкая подтвердила, что и кустарники, и деревья могут создавать заметный противопылевой и противошумный эффект. Но это работает только в случае, если они здоровы и их достаточное количество.
— Причины «грязи» в городе после многочисленных исследований известны: выбросы горюче-смазочных веществ, пыль от стирания автомобильных шин об асфальт, реагенты, которыми посыпают дороги (песко-соляная смесь), пылевой перенос с юго-западными ветрами, и, конечно, открытый грунт в городе, — согласилась Светлана Гижицкая. — Пик пыли приходится на первые дни после таяния снега, так как всё то, что было аккумулировано в твердых атмосферных осадках — снеге — оказалось в свободном состоянии на дневной поверхности, зеленой массы растения еще не сформировали, поэтому свободные пылевые массы без всяких препятствий попадают в воздух.
Максимальный эффект от растений заметен в июле и августе. В это время они активно растут, развиваются, поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза, выделяя кислород, и испаряют большое количество воды. Листовая поверхность в это время улавливает большое количество пылевых частиц и аккумулирует их в растениях. По этим причинам уличное озеленение и бережное отношения к растениям могут в своем активном состоянии существенно улучшить показатели окружающей среды.
— Но без качественного благоустройства, создающего комфортные условия для автомобилистов, велосипедистов, пешеходов и, конечно, растений невозможно добиться чистоты. В сущности, что такое грязь? Это некое вещество, которое находится не на своем месте. Чернозем в огороде — хорошо, а тот же чернозем на кухонном столе — это плохо, вот тут он и превращается в «грязь». Так что грязь — это нужное вещество, но на своем месте. Кто его переместил? Конечно, человек, — рассуждает Светлана Гижицкая.
Сейчас в Новосибирске появляются новые парки. По словам эксперта, результат работы чиновников — это инвентаризация общественных пространств, создание реестра зеленых насаждений, качественный переход к грамотному благоустройству, реконструкция скверов и парков, формирование водно-зеленого каркаса.
При этом сейчас планируется закрепить в генеральном плане Новосибирска водно-зеленый каркас как основу благоприятной окружающей среды, продолжить благоустраивать пространства и сохранить городские леса и водно-болотные угодья, сохранить биоразнообразие. В мэрии также стараются восстановить уличное озеленение и формирование зеленых связей: пешеходных и велосипедных путей, которые бы вернули городскую среду людям.
Алексей Мазур вспомнил, что несколько лет назад в горсовете была рабочая группа, которая неофициально называлась «Антипыль» — ее возглавлял депутат Дмитрий Прибаловец. Эта группа подготовила ряд предложений для мэрии и, по словам Алексея Мазура, их до сих пор не реализовали.
— Например, советовали оборудовать выезд с грунтовых дорог. Это позор для полуторамиллионного города, я считаю, — большое количество грунтовых дорог в частном секторе, где люди просто колесами месят грязь, потом ее вывозят на асфальт. Даже если мы не можем в полуторамиллионном мегаполисе асфальтировать эти дороги, то выезды хотя бы можно сделать специальным оборудованием, чтобы грязь сбивать с колес и она стекала в канавы, — рассказал урбанист.
Уже много лет депутаты говорят и о том, что тротуары должны быть выше уровня грунта. Но также нужно привести в хорошее состояние бордюры: из-за того, что они зачастую сломаны, грязь расползается по тротуарам. Большинство из предложений депутатов были простыми и не требующими больших вложений.
— В мэрии сейчас нет людей, которые были бы ответственны за изменения. Они делают то, что делали всегда, и ничего другого делать не хотят, не могут. Чтобы что-то менялось, кто-то должен отвечать за эти перемены, а в мэрии нет таких людей. Чтобы какое-то дело шло в системе, должен быть человек, за него ответственный, — объясняет Алексей Мазур.
В борьбе с грязью на улице помогает и спецтехника, о покупках которой регулярно отчитывается мэрия. Урбанист Алексей Гриценко отмечает, что в последние годы стали больше покупать техники, которая работает по принципу пылесоса. Но хотя в –19 градусов никто не жалуется на грязь в Новосибирске, но не стоит забывать, что она есть. Просто замерзла — грязь переходит из сезона в сезон.
— Я фотографировал город прямо накануне выпадения снега: все дороги, все тротуары были покрыты слоем грязи. Слой такой, миллиметровый примерно, размазанный равномерно по всему городу. Он никуда не исчезает, лежит там замерзший, ждет либо потепления, либо «Бионорда», который его растапливает и вытаскивает, так сказать, наружу, — напоминает Алексей Мазур.
Что еще почитать по теме?
Соль дорог: Новосибирск закупил «Бионорда» на 150 миллионов — люди верят, что он опасен для собак и машин, но заменить его нечем.
«Как будто облако из молока». Поселок под Новосибирском оказался в эпицентре песчаных бурь — кто виноват и что делать.
«Это такая «дорожная диета»: на Кирова сузят полосы и выделят одну для автобусов и троллейбусов — избавит ли это от пробок.