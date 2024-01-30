«Это такая «дорожная диета»: на Кирова сузят полосы и выделят одну для автобусов и троллейбусов — избавит ли это от пробок

Почему решили изменить дорогу на Кирова

Сейчас на улице Кирова четыре полосы в сторону центра города, и площадь перед поворотом на улицу Восход становится в часы пик одним из самых проблемных участков. Полосы здесь очень широкие — 4,2 метра. По нормативам есть возможность их значительно сузить, получив еще одну, а ее отдать общественному транспорту — к такому решению пришли в конце прошлого года члены рабочей группы по организации дорожного движения в Новосибирске.

Предлагаемой новой схемой с журналисткой НГС поделился Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). Согласно ей, выделенная полоса будет начинаться примерно от середины дороги напротив сквера им. Воловика справа от ГПНТБ. То есть займет половину участка от пересечения Кирова с улицей Бориса Богаткова до улицы Восход.