«Это такая «дорожная диета»: на Кирова сузят полосы и выделят одну для автобусов и троллейбусов — избавит ли это от пробок

В Новосибирске планируют увеличить количество полос на улице Кирова. Ширина дорожного полотна позволяет разместить не четыре, а пять рядов. Дополнительную полосу хотят отдать общественному транспорту и здесь мнения экспертов разделились. Кто-то опасается, что подобное решение может снизить пропускную способность одной из главных дорожных артерий города, другие уверены — такое решение только во благо. Журналистка НГС Александра Бруня выслушала все стороны.
Почему решили изменить дорогу на Кирова
Сейчас на улице Кирова четыре полосы в сторону центра города, и площадь перед поворотом на улицу Восход становится в часы пик одним из самых проблемных участков. Полосы здесь очень широкие — 4,2 метра. По нормативам есть возможность их значительно сузить, получив еще одну, а ее отдать общественному транспорту — к такому решению пришли в конце прошлого года члены рабочей группы по организации дорожного движения в Новосибирске.
Предлагаемой новой схемой с журналисткой НГС поделился Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). Согласно ей, выделенная полоса будет начинаться примерно от середины дороги напротив сквера им. Воловика справа от ГПНТБ. То есть займет половину участка от пересечения Кирова с улицей Бориса Богаткова до улицы Восход.
Эксперт подчеркнул, что в целом поддержал решение группы о сужении полос и создании пятой, но опасения вызывает именно выделенка.
— На улице Восход есть полоса общественного транспорта, и теперь решили отдать часть улицы Кирова под нее. По ПДД движение по такой полосе для автомобилей запрещено, и при нашей постоянной расхлябанности, когда нет нормальной разметки, люди будут просто тупо делить проезжую часть наполовину, как они и делали. И получать штрафы, — отметил Вячеслав Ашурков.
Он подчеркнул, что по ПДД общественный транспорт и так может двигаться по маршруту, игнорируя знаки движений по полосам, и в выделенке именно на Кирова нет никакой необходимости.
— Также можно предположить, что это создаст заторы в сторону центра. Будет накопление транспорта в этом месте, потому что людям придется перестраиваться, и будут дополнительные пробки, — уверен эксперт.
Что говорят в мэрии
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска на запрос корреспондента НГС ответили, что сужение полос должно помочь автомобилистам.
— Проведение работ по увеличению количества полос для движения на указанном участке улицы Кирова планируется за счет приведения ширины полос в нормативное состояние (3,25–3,5 м.). Данная мера позволит исключить неоднозначное понимание автомобилистами движения по существующим полосам, а также повысит пропускную и провозную способность, — уверены в мэрии.
Сейчас по улице Кирова от улицы Бориса Богаткова с поворотом на улицу Восход проходят четыре автобусных маршрута, два троллейбусных маршрута и два маршрутных такси. Решение о выделенной полосе приняли для «обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта через указанный перекресток».
Сузить полосы должны уже в 2024 году. В департаменте считают, что изменения снизят количество конфликтов между автомобилистами на улице Кирова.
«Автомобилисты должны видеть альтернативу»
Общественник, руководитель общественного движения «Центральный» Владимир Мошкович уверен, что решение, принятое по улице Кирова, позволит создать обособленный коридор для наиболее беспрепятственного проезда общественного транспорта.
— Подобная «дорожная диета» активно применяется в Москве, например. Внедрение выделенных полос посередине проезжей части используется в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Перми и других городах, — отметил Владимир Мошкович. — Проведение работ по переразметке и созданию дополнительных полос, в том числе для общественного транспорта, не создаст каких-либо трудностей. По большей части оно будет проводиться с целью адаптации существующей организации движения.
Сейчас, по его данным, при движении по улице Кирова от Бориса Богаткова к улице Восход троллейбусы и автобусы встают третьим рядом. А при движении по улице Кирова от улицы Сакко и Ванцетти автомобилисты часто произвольно встают в пять рядов. Владимир Мошкович подчеркнул, что планируемая схема учитывает эти особенности, и кардинальных изменений не предвидится.
Приоритет общественного транспорта над интересами автомобилистов, по его мнению, разумен и вполне обоснован.
— Для снижения выбросов от автотранспорта и снижения пробок жители Новосибирска, выбравшие автомобиль в качестве инструмента поездки, должны видеть альтернативу в виде быстрого и стабильно работающего общественного транспорта. Скорость и стабильность во многом зависят от количества и качества выделенных полос, — уверен эксперт.
Урбанист Вячеслав Удинцев в свою очередь подчеркнул, что решение по улице Кирова будет «большим благом для города», а сужение полос приведет к более безопасной среде.
— В таком решении, как на Кирова, и пропускную способность не снизили, и полосу смогли сделать для транспорта. То, что сужены обычные полосы — это тоже плюс, потому что это понизит скорость транспорта, будет безопаснее для людей. Чем уже полоса — тем сложнее по ней разгоняться, — подчеркнул Вячеслав Удинцев.
Два года назад во время ремонта Вокзальной магистрали на участке сделали выделенную полосу для общественного транспорта и не просто запретили парковаться, а даже ликвидировали парковочные карманы. Прокуратура с таким решением не согласилась и подала в суд.