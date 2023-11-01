Вернут ли парковочные карманы на Вокзальную магистраль? Отвечает мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска не намерена возвращать парковочные карманы на Вокзальную магистраль. Об этом говорится в официальном ответе на запрос корреспондента НГС.
Два года назад во время ремонта Вокзальной магистрали рядом не просто запретили парковаться, а даже ликвидировали парковочные карманы. Прокуратура с таким решением не согласилась и подала в суд.
— Новосибирским областным судом в удовлетворении требований прокурора к мэрии отказано в полном объеме. Обязанности по восстановлению парковочных мест на автомобильной дороге, указанной в решении суда, на мэрию города Новосибирска не возлагалось, — говорится в ответе.
Вчера в мэрии Новосибирска объяснили, почему запретили парковку на проспекте Маркса в районе улицы Космической.
С каждым годом, а то и месяцем в Новосибирске становится всё меньше бесплатных парковок. Чем закончится подобная борьба с автомобилистами, разбиралась корреспондент НГС.