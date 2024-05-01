Пик метеорного потока Эта-Аквариды увидят новосибирцы в начале мая — ожидается до 50 падающих звезд за час

В этом году Луна не помешает наблюдениям Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь с 5 на 6 мая новосибирцы увидят пик метеорного потока Эта-Аквариды. По словам специалистов, за час можно увидеть до 50 падающих звезд.



— В 2024 году поток будет довольно сильным из-за взаимодействия частиц с планетой Юпитер. К счастью, на этот раз Луна не помешает наблюдениям, — пояснила специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм.



Метеорный поток начался 19 апреля и продлится до 28 мая. По словам Виктории Дамм, он происходит от кометы Галлея.

