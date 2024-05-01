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Наука Пик метеорного потока Эта-Аквариды увидят новосибирцы в начале мая — ожидается до 50 падающих звезд за час

Пик метеорного потока Эта-Аквариды увидят новосибирцы в начале мая — ожидается до 50 падающих звезд за час

Метеорный поток продлится больше месяца

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В этом году Луна не помешает наблюдениям

В ночь с 5 на 6 мая новосибирцы увидят пик метеорного потока Эта-Аквариды. По словам специалистов, за час можно увидеть до 50 падающих звезд.

— В 2024 году поток будет довольно сильным из-за взаимодействия частиц с планетой Юпитер. К счастью, на этот раз Луна не помешает наблюдениям, — пояснила специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм.

Метеорный поток начался 19 апреля и продлится до 28 мая. По словам Виктории Дамм, он происходит от кометы Галлея.

Ранее сибиряк сфотографировал в небе пролет редкой кометы 12P/Pons-Brooks. Ее можно увидеть раз в 70 лет.

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