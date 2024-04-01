Сибиряк сфотографировал полет редкой кометы — ее можно увидеть раз в 70 лет

Съемку проводили в поселке Новый Калманского района Источник: Николай Поцелуев











В Алтайском крае сфотографировали полет кометы 12P/Pons-Brooks. Снимок космического объекта сделали доцент АГМУ, кандидат медицинских наук Николай Поцелуев со своей супругой.



Как рассказал НГС сибиряк, съемка проводилась в поселке Новый Калманского района. Николай Поцелуев уточнил, что в тот день отправился с семьей фотографировать запуск ракеты с кораблем «Союз МС-25», но его перенесли.



— Решили заняться любительской астросъемкой кометы. Жена наводилась на Полярную звезду, а я диктовал характеристики и выдержки. Маленький сын бегал рядом, — объяснил Николай Поцелуев. — Снимали в течение часа.



О том, что Николай Поцелуев снял полет кометы, также сообщили в паблике «Наблюдательный Барнаул». В нем сибиряка представили участником астроклуба ЛАО (Любительское астрономическое объединение).



Вместе с Николаем космический объект сняли еще несколько астрофотографов, уточнили в паблике. В нем также добавили, что комета будет доступна для наблюдения до первых чисел апреля.



— Увы, но эта зеленая комета скоро покинет звездное ночное небо нашего города и региона, и будет прятаться в лучах заходящего Солнца, — сказано в сообщении.



Комета была открыта 12 июля 1812 года французским астрономом Жан-Луи Понсом. Увидеть ее можно раз в 70 лет. В начале марта полет кометы 12P/Pons-Brooks снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Он сделал снимок в Тогучинском районе.

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