Увидеть ее можно раз в 70 лет: новосибирский астрофотограф снял полет кометы 12P/Pons-Brooks

Полет кометы 12P/Pons-Brooks снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Ради кадра ему пришлось уехать за 100 километров от города.
— Снимал в ночь с 8 на 9 марта в Тогучинском районе недалеко от села Дергаусово. Долгое время не мог выбраться на съемку из-за погодных условий, но тут повезло. На создание этого кадра ушло чуть больше часа, а в целом вместе с настройкой оборудования понадобилось три часа, — рассказал НГС Алексей.
По словам сибиряка, сейчас у него в планах снять туманность Голова Дельфина. А в мае он планирует отправиться на съемку в Алтайский край.
Комета была открыта 12 июля 1812 года французским астрономом Жан-Луи Понсом. Увидеть ее можно раз в 70 лет.
Ранее Алексей Поляков стал лауреатом международного тематического конкурса 35AWARDS: «Освоение вселенной: Через объектив». По результатам голосования его работа вошла в список лучших фотографий конкурса.