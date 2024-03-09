Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 90.75
eur 98.88
СрочноПолина Гагарина объявила о приостановке карьеры
Все новости
Все новости

Увидеть ее можно раз в 70 лет: новосибирский астрофотограф снял полет кометы 12P/Pons-Brooks

Ради кадра сибиряк уехал за 100 километров от города

142

Сейчас в планах у Алексея снять туманность Голова Дельфина

Поделиться

Полет кометы 12P/Pons-Brooks снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Ради кадра ему пришлось уехать за 100 километров от города.

— Снимал в ночь с 8 на 9 марта в Тогучинском районе недалеко от села Дергаусово. Долгое время не мог выбраться на съемку из-за погодных условий, но тут повезло. На создание этого кадра ушло чуть больше часа, а в целом вместе с настройкой оборудования понадобилось три часа, — рассказал НГС Алексей.

По словам сибиряка, сейчас у него в планах снять туманность Голова Дельфина. А в мае он планирует отправиться на съемку в Алтайский край.

Комета была открыта 12 июля 1812 года французским астрономом Жан-Луи Понсом. Увидеть ее можно раз в 70 лет.

Ранее Алексей Поляков стал лауреатом международного тематического конкурса 35AWARDS: «Освоение вселенной: Через объектив». По результатам голосования его работа вошла в список лучших фотографий конкурса.

По теме

Алексей ПоляковКометаНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter