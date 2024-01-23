Снимок новосибирского фотографа попал в список лучших на международном конкурсе — смотрим работу

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков стал лауреатом международного тематического конкурса 35AWARDS: «Основение вселенной: Через объектив». По результатам голосования его работа вошла в список лучших фотографий конкурса.
Об этом сообщается на сайте события. Указано, что участие в конкурсе приняли 1638 человек. Кроме кадра новосибирца, в список лучших вошли работы фотографов из Испании, США, Хорватии, Италии и Японии, а также России.
Как рассказал НГС Алексей Поляков, заявку на участие в событии он подал несколько месяцев назад. Для сибиряка это первый конкурс.
— Я никогда ничего не отправлял, как-то азарта не было. А здесь было интересно, как оценят работу на мировом уровне. Конкурс международный, — сказал Алексей Поляков.
О том, что сибиряк занял призовое место, он узнал 23 января. Алексей Поляков выставил на конкурс снимок туманности NGC6888 «Серп».
— Туманность называется NGC6888 «Серп», в созвездии Лебедя. Там же в правом уголочке можно найти слабую планетарную туманность «Мыльный пузырь», — объяснил фотограф. — Снимок сделан в мае 2023 в течении пяти ночей, суммарная экспозиция составила около 22 часов. Сама съемка велась рядом с селом Жеребцово в 25 километрах от города. Чем дольше мы снимаем туманность, тем больше слабых деталей начинает проявляться.
В дипломе, который получил Алексей Поляков, сказано, что участие в конкурсе приняли фотографы из 94 стран и 745 городов, на него подали 4621 фотографию. Специалист сказал, что не ожидал такую оценку со стороны жюри конкурса.
— Сначала, конечно, не поверилось. Потому что очень много участников, и они «непростые ребята». Много интересных, хороших работ, — сказал фотограф.
Алексей Поляков сообщил, что за победу в конкурсе не предусмотрены призы. Кроме его фотографии, в десятку лучших работ вошли снимки еще двух участников из России.
На сайте 35AWARDS сказано, что событие является крупной международной премией, которую основали в 2015 году. Система голосования проходит в три этапа, в задачи премии входит в том числе поиск 100 лучших работ года в различных номинациях.
— Каждый год фотопремия привлекает 50 членов жюри из разных стран. Не более одного человека из каждой. Что делает выбор победителей максимально независимым и объективным, — сказано на сайте премии.
В январе астрофотограф Алексей Поляков снял туманность Бугимен. Смотрим фотографию явления.