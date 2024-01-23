Снимок новосибирского фотографа попал в список лучших на международном конкурсе — смотрим работу

Как рассказал НГС Алексей Поляков, заявку на участие в событии он подал несколько месяцев назад. Для сибиряка это первый конкурс.



— Я никогда ничего не отправлял, как-то азарта не было. А здесь было интересно, как оценят работу на мировом уровне. Конкурс международный, — сказал Алексей Поляков.

