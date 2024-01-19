«30-градусный мороз не помешал сделать кадр»: новосибирский астрофотограф снял туманность Бугимен

Туманность Бугимена снял астрофотограф Алексей Поляков под Новосибирском. Она находится от Земли на расстоянии около 1500 световых лет. На создание кадра у него ушло более 5 часов.
— Снимал 18 января рядом с селом Плотниково. Туманность Бугимен находится в созвездии Ориона. Созданию кадра не помешал даже
По словам фотографа, если позволит погода, в ближайшие дни он планирует снять туманность Голова Дельфина.
Ранее Алексею Полякову удалось снять на видео полет кометы Нишимура. Он сделал кадры в Искитимском районе. Посмотрите на них.