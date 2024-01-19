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«30-градусный мороз не помешал сделать кадр»: новосибирский астрофотограф снял туманность Бугимен

На создание снимка у него ушло более 5 часов

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Кадр фотограф сделал недалеко от села Плотниково

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Туманность Бугимена снял астрофотограф Алексей Поляков под Новосибирском. Она находится от Земли на расстоянии около 1500 световых лет. На создание кадра у него ушло более 5 часов.

— Снимал 18 января рядом с селом Плотниково. Туманность Бугимен находится в созвездии Ориона. Созданию кадра не помешал даже 30-градусный мороз, — отметил Алексей.

По словам фотографа, если позволит погода, в ближайшие дни он планирует снять туманность Голова Дельфина.

Ранее Алексею Полякову удалось снять на видео полет кометы Нишимура. Он сделал кадры в Искитимском районе. Посмотрите на них.

ТуманностьАлексей ПоляковНовосибирск
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