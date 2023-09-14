Новосибирец снял на видео полет кометы Нишимура — смотрим на завораживающие кадры

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на прошедших выходных на видео полет кометы Нишимура. Кадры астрономического явления он опубликовал в личных соцсетях.
Как отметил Алексей, небесное тело он снимал в Искитимском районе в нескольких километрах от села Тальменка. На создание видео у него ушло 40 минут. По словам сибиряка, он до последнего был не уверен, что ему удастся снять полет кометы.
— Влажность была такая, что по телескопам водопадом бежала вода. Первым сдался 250мм телескоп, несмотря на попытки утеплить его, покрылось росой главное зеркало. Но еще большую интригу нам устроили облака, идеальный прогноз по факту оказался не таким уж идеальным. Постоянно небо было закрыто облаками примерно на 50%, но к рассвету нужный нам участок оказался свободен, что позволило снять небольшой таймлапс-ролик с замечательной кометой, — отметил астрофотограф.
Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал НГС, пик кометы был 13 сентября, до этого момента ее яркость увеличивалась с каждым днем.
— За кометой можно было наблюдать в бинокли на предрассветном небе. Во время пика ее можно было увидеть невооруженным глазом, — объяснил Андрей Никифоров.
Ранее астрофотограф снял космический таймлапс на Алтае. В объектив попали туманности, метеоры Персеиды и спутники Илона Маска.