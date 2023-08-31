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Новосибирский астрофотограф снял космический таймлапс на Алтае — смотрим на завораживающие кадры

В объектив попали космические туманности, метеоры Персеиды и спутники Илона Маска

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Астрофотограф пообещал выпустить еще много захватывающих кадров звездного неба Алтая

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял космический таймлапс в небе Горного Алтая. Две недели — практически весь свой отпуск — он ездил по республике с телескопами, дронами и мощным фотоаппаратом, чтобы снять ночное небо.

— За поездку мы посетили много интересных мест: окрестности села Кош-Агач и реки Чулышман, Курайскую степь, южный берег Телецкого озера. В погоне за безоблачным местом мы ходили на водопады и даже спускались в пещеры, — рассказал НГС Алексей Поляков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Большую часть кадров Алексей снял на профессиональную камеру, модифицированную под астросъемку

Видео: Алексей Поляков

В этом году, по словам Алексея, ночи часто были облачными — за 2 недели выпало лишь 3,5 ясных, хороших для съемки ночи. За это время Алексей успел заполнить кадрами ночного неба 2 терабайта памяти.

Таймлапс, который сделал фотограф, — лишь промежуточный итог экспедиции. На видео попали Млечный путь с туманностями, метеоры звездопада Персеиды, собственное свечение атмосферы в виде зеленых волн. В кадре засветились даже спутники Илона Маска.

Алексей Поляков снимает не только космос. Ранее фотограф показывал кадры необычных ярких птиц, замеченных у ЛДС.

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КосмосГорный АлтайТаймлапсЗвездыНовосибирскСпутники Илона МаскаМетеоры
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