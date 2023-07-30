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Над Новосибирском ожидается пик метеорного потока Персеиды — когда и где будет видно падающие звезды

Количество падающих звезд в это время будет доходить до 60 в час

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Его можно будет увидеть невооруженным глазом

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В ночь с 12 на 13 августа новосибирцы смогут увидеть в небе над городом пик метеорного потока Персеиды. За ним можно будет наблюдать невооруженным глазом.

— Метеорный поток — это астрономическое событие, которое связано с появлением в нашем небе метеоров — твердых космических частиц. Они влетают в атмосферу и оставляют яркий след. Метеорные потоки обычно связаны с путями прохождения комет. То есть комета оставляет после себя твердые частицы, они образуют шлейф за ней, — рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

По словам специалиста, количество падающих звезд в это время будет доходить до 60 в час. Лучше всего наблюдать за звездопадами за городом, где небо не засвечено.

Ранее НГС писал о том, что новосибирский школьник сфотографировал сверхновую звезду в галактике Большая Медведица. Посмотрите на этот кадр.

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Метеорный поток ПерсеидыКосмосНовосибирск
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