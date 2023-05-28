Школьник сфотографировал вспышку сверхновой звезды — она взрывается прямо сейчас

Новосибирский школьник Тимур Марин сфотографировал сверхновую звезду в галактике Большая Медведица. Парень учится практической астрономии в Большом новосибирском планетарии.
Сверхновая звезда называется
— Сверхновая звезда SN 2023ifx второго типа — это означает, что в массивной звезде заканчивается ядерное «горючее» и она взрывается, — пояснили в планетарии.
Тимур Марин в соцсетях сообщил, что «сейчас конец сезона, ночь совсем короткая», но такое событие он пропустить «никак не мог».
В апреле новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял галактику «Глаз крокодила». Чтобы сделать фото, он специально ездил в Сузун.