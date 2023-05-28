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Школьник сфотографировал вспышку сверхновой звезды — она взрывается прямо сейчас

Звезда расположена на расстоянии в 21 млн световых лет от Земли

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Новосибирский школьник Тимур Марин сфотографировал сверхновую звезду в галактике Большая Медведица. Парень учится практической астрономии в Большом новосибирском планетарии.

Сверхновая звезда называется SN 2023ifx, ее открыл японский ученый-астроном Коичи Итагаки. Объект расположен в спиральной галактике, которая находится на расстоянии в 21 миллион световых лет от Земли.

— Сверхновая звезда SN 2023ifx второго типа — это означает, что в массивной звезде заканчивается ядерное «горючее» и она взрывается, — пояснили в планетарии.

Тимур Марин в соцсетях сообщил, что «сейчас конец сезона, ночь совсем короткая», но такое событие он пропустить «никак не мог».

В апреле новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял галактику «Глаз крокодила». Чтобы сделать фото, он специально ездил в Сузун.

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