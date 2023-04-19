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Новосибирец снял галактику «Глаз крокодила» — за кадрами он уехал в Сузун

Он проехал больше двух часов, чтобы проверить новое место для съемок

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«Глаз крокодила» удален от Земли на 16 миллионов световых лет

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял комическую галактику «Глаз крокодила» и утреннее движение звезд. Фото и видео он опубликовал в личных социальных сетях.

По словам мужчины, съемку он проводил недалеко от Сузуна. Как отметил фотограф, галактика М94 получила название «Глаз крокодила» из-за очень необычной формы и характерной структуры.

— На этот раз решил подальше уехать от города. На дорогу потратил более двух часов. Вообще поехал на разведку. Пока удалось записать галактику в черно-белом формате, — рассказал Алексей Поляков НГС.

По словам астронома, «Глаз крокодила» удален от Земли на 16 миллионов световых лет.

Ранее новосибирский астрофотограф снял две туманности в созвездии Лебедя.

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АстрофотографАлексей ПоляковНовосибирск
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