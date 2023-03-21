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На создание кадров ушло более 5 часов: новосибирский астрофотограф снял две туманности в созвездии Лебедя

В кадр попали туманности Пеликан и Северная Америка

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По словам фотографа, он продолжает тестировать новое оборудование

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал фотографии двух туманностей, которые он снял в селе Усть-Каменка. Как отметил автор, на съемку он потратил более 5 часов.

— В прошедшие выходные отправился в небольшое путешествие, чтобы снять две туманности. Удалось запечатлеть туманности Пеликан и Северная Америка. К сожалению, не удалось в этом году снять Голову Дельфина, придется перенести на следующий год, — рассказал фотограф журналисту НГС.

В планах у фотографа — отправиться на съемку на Алтай

В планах у фотографа — отправиться на съемку на Алтай

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По словам Алексея, он продолжает тестировать новое оборудование, чтобы осенью отправиться на Алтай и сделать кадры, которые уже давно в планах у фотографа.

Ранее Алексей снял туманность, похожую на человеческий череп, недалеко от Новосибирска.

АстрофотографАлексей ПоляковНовосибирск
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