На создание кадров ушло более 5 часов: новосибирский астрофотограф снял две туманности в созвездии Лебедя

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал фотографии двух туманностей, которые он снял в селе Усть-Каменка. Как отметил автор, на съемку он потратил более 5 часов.
— В прошедшие выходные отправился в небольшое путешествие, чтобы снять две туманности. Удалось запечатлеть туманности Пеликан и Северная Америка. К сожалению, не удалось в этом году снять Голову Дельфина, придется перенести на следующий год, — рассказал фотограф журналисту НГС.
По словам Алексея, он продолжает тестировать новое оборудование, чтобы осенью отправиться на Алтай и сделать кадры, которые уже давно в планах у фотографа.
Ранее Алексей снял туманность, похожую на человеческий череп, недалеко от Новосибирска.