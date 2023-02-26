Туманность, похожую на человеческий череп, снял новосибирский астрофотограф

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков 26 февраля опубликовал фотографии двух туманностей, которые он снял в 15 километрах от города. Как отметил автор, он отправился на съемку, чтобы испробовать новое оборудование.
— Это туманности Голова коня и Розетка, которые находятся в поясе Ориона. Очень интересно получилось, но Розетка похожа на череп человека. А вообще, это был тест нового телескопа, который пришел мне из-за границы. Техникой остался доволен, так как она позволяет делать нужные кадры намного быстрее. Если раньше приходилось потратить на съемку несколько часов, то сейчас процесс занял не больше часа, — отметил Алексей Поляков.
Сейчас в планах у Алексея сделать снимки туманностей Голова Дельфина и Летучая Мышь.
Ранее астрофотограф сделал видео со вспышками на Солнце. Для этого ему понадобился высокоточный телескоп.