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«Большинство не знают об их существовании»: новосибирский фотограф снял ярких птиц недалеко от ЛДС

На создание кадров у него ушло 5 часов

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Зимородок не строит гнездо, а роет норы, где и выращивает птенцов

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Необычных птиц зимородок снял новосибирский фотограф Алексей Поляков недалеко от новой ледовой арены. На создание кадров у него ушло 5 часов.

— Чтобы их снять, нужно знать, как и где их искать, они очень осторожны. Так как птица не подпускает к себе ближе 40 метров, большинство горожан не знают об их существовании, хотя живут с ними рядом. Чтобы снять этих птичек, пришлось надевать камуфляжный костюм и застыть в одном положении, чтобы они подлетели, — рассказал НГС Алексей Поляков.

Птица не подпускает к себе ближе 40 метров

Птица не подпускает к себе ближе 40 метров

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Зимородок обыкновенный обитает в средней полосе России, но на зиму улетает в Индию, Китай и Таиланд. Зимородок предпочитает скрытный образ жизни, он не строит гнездо, а роет норы, где и выращивает птенцов. Основу его питания составляет рыба, за которой он ныряет с головой в воду.

Ранее в центре Новосибирска между станциями метро «Речной вокзал» и «Октябрьская» поселились стаи черных крупных птиц. Они гнездятся на березах посреди аллеи на улице Восход.

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ПтицаНовосибирскАлексей Поляков
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