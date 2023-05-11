Суетятся и откладывают яйца: в центре Новосибирска поселились стаи диких птиц

В центре Новосибирска между станциями метро «Речной вокзал» и «Октябрьская» поселились стаи черных крупных птиц. Они гнездятся на березах посреди аллеи на улице Восход, 20 напротив бизнес-центра перед съездом на Октябрьский мост.
Корреспондент НГС на месте насчитала около 7–10 гнезд. Они расположены неподалеку друг от друга. При этом в других местах на всём протяжении улицы подобных гнезд не заметила. Птицы кружат по округе, их довольно много. Орнитолог Алексей Яновский рассказал НГС, что это грачи, и объяснил, почему они могли слететься в центр города.
— Это грачи. Они облюбовали для гнездового поселения березы на бульваре. Грачей много, они в суете. Достраивают гнезда, откладывают яйца, сидят на кладках. Они начали гнездиться в центральной части Новосибирска, и это говорит о многом: о росте численности грачей во всём ареале, об освоении ими новых мест обитаний, о приемлемости или пригодности природной среды Новосибирска для обитания диких птиц, о терпимости горожан к соседству с такими беспокойными шумными пернатыми, — пояснил эксперт.
По словам эксперта, в последнее время гнезд там прибавилось. 20 расположены в центральной части, еще 4 — за прогалом ближе к мосту. Итого 24. На березах у парадного крыльца Института повышения квалификации работников образования возле старого автовокзала расположен еще один грачовник, отметил Яновский. Там 17 жилых гнезд. При этом Алексей Яновский опасается, что местным жителям в будущем не понравится соседство с дикими птицами.
— Боюсь, жильцы многоквартирных домов настоят на сносе берез, которые не очень презентабельны. А тут еще карканье и гвалт. Но главное, из-за чего могут невзлюбить таких пернатых соседей, — помет, которым грачи пачкают асфальт и автомобили. Многие не видят разницы между грачами, с любовью отображаемыми в литературе и искусстве, и заурядным вороньем, — заключил специалист.
Грач — распространенная в Евразии птица рода воронов. В северной части ареала это перелетные птицы, в южной — оседлые. Гнездятся на деревьях большими колониями. Селятся в населенных пунктах возле старых дорог, на деревьях колониями из десятков гнезд. Птицы используют их на протяжении нескольких лет.
Грачи всеядны. Зимой чаще питаются растительным кормом и тем, что найдут на свалках мусора. Зимой предпочитают выживать поодиночке или небольшими группами.
Ранее НГС писал, что новосибирцы кормят на своем балконе диких коршунов. Птицы прилетают кормиться несколько раз в день. Они больше любят мясо, чем рыбу.