Суетятся и откладывают яйца: в центре Новосибирска поселились стаи диких птиц

— Это грачи. Они облюбовали для гнездового поселения березы на бульваре. Грачей много, они в суете. Достраивают гнезда, откладывают яйца, сидят на кладках. Они начали гнездиться в центральной части Новосибирска, и это говорит о многом: о росте численности грачей во всём ареале, об освоении ими новых мест обитаний, о приемлемости или пригодности природной среды Новосибирска для обитания диких птиц, о терпимости горожан к соседству с такими беспокойными шумными пернатыми, — пояснил эксперт.

