«Мясо любят больше рыбы»: новосибирцы кормят на своем балконе диких коршунов — смотрим забавное видео

Женщина отметила, что, кроме коршунов, их балкон начали посещать и другие пернатые гости. Так, на огонек заглядывали ворона, голубь и даже дятел.



— Зимой начали дятлы прилетать. Сначала сало кушали, потом и курицу с говядиной распробовали. Вчера ворона прилетала, стащила кусок мяса у коршуна, — вспоминает Ольга.



Коршуны очень любят говядину и курицу. Свининой семья их не кормит из-за повышенной жирности этого мяса. Также птиц угощали минтаем, но мясо оказалось для коршунов более вкусным лакомством.

