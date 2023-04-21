«Мясо любят больше рыбы»: новосибирцы кормят на своем балконе диких коршунов — смотрим забавное видео

Семья Корыхаевых из Новосибирска прикармливает на балконе диких коршунов. Кроме того, на бесплатный обед к ним заглядывают вороны, голуби и даже дятлы. Птиц кормят на балконе дома в микрорайоне ОбьГЭС. Ольга Корыхаева рассказала НГС, зачем это делают и сколько тратят на корм для пернатых.
— Мы живем на ОбьГЭСе, на улице Новоморской. Дом стоит на берегу, под окнами у нас пляж «У моря Обского». Однажды повесили кормушку — у нас ребенок был маленький, ему было интересно. Зимой подкармливали там синиц салом. Коршунов увидели в первый раз в прошлом году весной. Их было много. Начали кормить. Всё лето кормили, потом они улетели. Сейчас вот опять прилетели — первых птиц увидели
Женщина отметила, что, кроме коршунов, их балкон начали посещать и другие пернатые гости. Так, на огонек заглядывали ворона, голубь и даже дятел.
— Зимой начали дятлы прилетать. Сначала сало кушали, потом и курицу с говядиной распробовали. Вчера ворона прилетала, стащила кусок мяса у коршуна, — вспоминает Ольга.
Коршуны очень любят говядину и курицу. Свининой семья их не кормит из-за повышенной жирности этого мяса. Также птиц угощали минтаем, но мясо оказалось для коршунов более вкусным лакомством.
— Будут есть, сколько им положишь. Могут и 10 килограммов. На ночь им кладем несколько кусочков, так как они рано встают. Утром еще перед работой. Потом муж, если на обед заезжает, кормит, потом вечером еще раз. Покупаем куриные спинки, горлышки, редко — головы, обрезки говяжьи берем на рынке. То, что у нас остается — тоже им отдаем. Как-то пробовала яйцами куриными кормить — они у них в лапках просто крошатся. Видимо, крепко хватают. Мы обычно тратим около
Домочадцы минут за 15 до кормления устанавливают камеру, кладут мясо и ждут пернатых. После кормежки монтируют видео, замедляют его и любуются зрелищем.
— Мы хотели даже внешнюю камеру поставить с хорошим качеством, но поняли, что это дорогое удовольствие. Да и камера в телефоне хорошо снимает, памяти много. Решили, что этого будет достаточно, — объясняет жительница Новосибирска.
Не слишком рада происходящему только собака породы норвич-терьер по кличке Сима. Летом, если балкон открыт, а коршуны летают, она начинает гавкать. Когда хозяева достают для птиц мясо из холодильника, питомец с укоризной наблюдает за процессом. Видимо, сердится, что не все мясо в квартире достается ему. А когда семья уезжала в отпуск, за птицами присматривали соседи.
— В прошлом году почти на месяц уезжали в отпуск — затарили холодильник мясом, оставили ключи соседям, и они 1–2 раза в день ходили кормить коршунов.
Орнитолог: «Сам я увидел коршунов 28 марта»
По наблюдениям орнитолога Алексея Яновского, коршуны стали раньше прилетать в Новосибирскую область.
— Действительно, весна нынче началась рано, но оказалась очень затяжной, с возвратами сильных морозов и снегопадами. На днях, когда земля была сплошь под снегом, две ночи подряд доходило до -15. Птицам, даже местным зимующим, не говоря о прилетевших с далекого юга, не позавидуешь. Корм трудно найти. Скворцам у меня на даче возле Академгородка в эти снежные морозные дни пришлось питаться хлебом, брошенным мною на землю для воробьев, а также сухими ягодами дикого винограда и вытаявшими на солнце ягодами черноплодной рябины. Хорошо, что солнечная погода без снега быстро вернулась в наши края, — отмечает орнитолог Алексей Яновский.
Он рассказал, что коршун уже лет 25 служит едва ли не крылатым символом Новосибирска. Изначально эти птицы, прилетая с зимовки из далекой Индии в Сибирь, предпочитали питаться и кормить птенцов исключительно рыбой, погибшей или больной, которую схватывали с поверхности воды или неглубоко в водоеме. Прилетали они не ранее вскрытия рек, то есть во второй половине апреля. С годами сроки их прилета становились всё более ранними, и сейчас они начинают прилетать в Новосибирск и область с
— Сам я увидел коршунов 28 марта возле Болотного по пути в Томск. В тот же день знакомые видели их на Шлюзе. Коршун сразу по прибытии из Индии уселся на подоконник, где полгода назад, до отлета, ему выкладывали куски курятины, — говорит эксперт.
Орнитолог также связывает более ранние прилеты коршунов в регион с глобальным потеплением и тем, что птицы теперь кормятся в основном пищевыми отходами на полигонах ТБО, свалках и помойках Сибири, на путях пролета в Казахстане и Средней Азии и на зимовке в Индии. А еще Обь практически не замерзает.
— Река на многие километры ниже плотины ГЭС почти всегда за исключением нескольких недель с морозами ниже -20 без льда. Рыба — лучшая пища для выкармливания коршунят. Судя по тому, какую добычу коршуны приносят своим птенцам, они остаются активными хищниками. Ловят молодых или больных голубей, подранков, уток, утят, крыс и даже, казалось бы, неподъемных для них ондатр. Настоящие санитары или мусорщики, — рассказал эксперт.
Орнитолог добавил, что серые вороны впадают в истерику при приближении коршуна в небе к их гнезду, так как воронята — любимая добыча коршунов, тем более они делают открытые гнёзда высоко на дереве.
— Коршуну удобно схватывать птенца или слетка, поэтому пары ворон орут и пикируют на коршуна, пока тот не улетит от их гнезда. Эти виды — антагонисты. Гнезда сорок более защищены так как сооружены в форме шалашика-вигвама, — заключил Яновский.
Ранее НГС писал, что в Новосибирской области заметили журавлей. Видео с птицами опубликовал министр природы региона.