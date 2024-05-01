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Страна и мир IQ больше, чем у Эйнштейна. Трагическая судьба советского вундеркинда Паши Коноплева — он умер в 29 лет

IQ больше, чем у Эйнштейна. Трагическая судьба советского вундеркинда Паши Коноплева — он умер в 29 лет

В 10 лет Паша опубликовал свою первую научную статью

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История Павла Коноплева удивительна и печальна. Он с детства удивлял даже матерых профессоров своим умом, делая поразительные подсчеты прямо в уме.

К первому классу Паша уже знал логарифмы, а в МГУ поступил в 15 лет. Там овладел кибернетикой и стал программировать первые появлявшиеся тогда в домах у советских граждан персональные компьютеры. Он даже стал делать на них видеоигры.

— Ему звонили иногда из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, спрашивали, как запустить игру, — рассказывала мать гения Наталья Коноплева.

В 18 лет Павел уже стал депутатом районного совета. При этом своего поста он по праву добился, буквально обходя квартиры и спрашивая, чем нужно помочь людям.

Увы, интеллект не спас Коноплева. Неверный диагноз привел его сперва в психиатрическую больницу, а затем — в мир иной. Как и почему это произошло, смотрите в нашем коротком видео.

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