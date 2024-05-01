В Первомайском районе 7-летнего мальчика ударили электрошокером подростки — ребенок попал в больницу

Дети стояли возле торгового центра Источник: «Моя Первомайка» / «ВКонтакте»











В Первомайском районе Новосибирска жительница заявила, что ее 7-летнего сына ударили электрошокером на улице. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте». Ребенок из-за удара попал в больницу.



Как рассказывают в «Моей Первомайке», в субботу, 27 апреля, приблизительно в 13:30 мальчик вместе со своей старшей сестрой и ее друзьями отправился на прогулку. Девочки-подростки решили продать вербу возле торгового центра и в это время к ним подошла компания подростков. Мальчикам было примерно 12–14 лет.

В какой-то момент один из мальчиков достал из кармана электрошокер, который предназначен для отпугивания собак. Подросток ударил 7-летнего мальчика. От удара ребенок заплакал. Как видно на опубликованном в группе видео, после этого девочка-подросток вышла вперед и начала ругаться с мальчиками. Старшая сестра увела ребенка домой.

— Из-за плохого самочувствия мальчика его мама была вынуждена вызвать скорую, затем последовала госпитализация и заключение врачей с диагнозом нарушение сердечного ритма, тахикардия, — добавили в «Моей Первомайке».

Врачи сказали маме, что сила удара была небольшой и серьезных последствий для ребенка не будет. Но ущерб здоровью причинен. Женщина обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, сейчас сотрудники полиции рассматривают возможность поставить детей с видео на учет в ПДН и органы опеки.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление зарегистрировано. Проводится проверка.