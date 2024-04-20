Увезли в больницу с травмами: сибирячка на Toyota Corolla сбила семилетнюю девочку

В Новосибирске вечером 20 апреля женщина за рулем Toyota Corolla сбила семилетнюю девочку. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Адриена Лежена.
— 50-летняя женщина ехала на автомобиле Toyota Corolla по дворовой территории на улице Адриена Лежена и у дома № 19 совершила наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате, — пояснили в инспекции.
В результате ребенка с травмами доставили в больницу. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее в Советском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места аварии.