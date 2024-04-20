Скрылся с места аварии: 12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Информацию об этом распространил отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Авария произошла около 10 часов утра на улице Иванова. Водитель неустановленного пока автомобиля двигался по улице Иванова и поворачивал на улицу Арбузова. У дома № 30 он сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по переходу на зеленый свет светофора.
Пострадавшая девочка обратилась в больницу самостоятельно, вместе с родителями. Характер её травм устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Скрывшегося водителя ищут.
Ранее в Искитимском районе Новосибирской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Погибший за несколько мгновений до смерти шел по проезжей части.