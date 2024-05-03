Банк отказался возвращать новосибирцу 90 миллионов — потерпевший заявил, что они пропали из ячейки и подал в суд

По словам Юрия Гольдберга, в банковской ячейке хранились его накопления за 20 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский юрист Юрий Гольдберг заявил, что подал в суд на «Альфа-банк» — он считает, что из его банковской ячейки пропало 90 миллионов рублей. В разговоре с журналистом НГС собеседник уточнил, что направил исковое заявление в Железнодорожный районный суд в субботу почтой.



— Я считаю, что здесь должна действовать аналогия с уголовным правом. Когда воруют кошелёк, а потом ловят карманника, он говорит, что внутри ничего не было. А потерпевший пишет заявление и указывает, сколько там было денег. За базу берутся показания потерпевшего — здесь ситуация совершено аналогичная, — сообщил НГС Гольдберг.

На прошлой неделе НГС писал, что юрист направил досудебную претензию «Альфа-банку», в которой требовал вернуть деньги. В ответе сказано, что оснований для этого нет. В банке заявили, что не знают, сколько денег находилось в ячейке.

— Учитывая, что согласно п.5.1.3. договора банк обязуется обеспечить клиенту возможность помещения предмета хранения в сейф и изъятие его из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе со стороны банка, у банка отсутствуют сведения о предметах хранения, находившихся в сейфе, — сказано в ответе, который есть в распоряжении НГС.

Также в «Альфа-банке» уточнили, что сотрудники «не имеют доступа к предмету хранения и не несут ответственность за его сохранность и целостность». Ответ не удовлетворил Юрия Гольдберга.

— Все эти глупости, которые пишет банк, неуместны. Когда в конце, написав такое, подписывают «Ваш «Альфа-банк»», это неприятно. Я надеюсь, что мы обязательно узнаем всех героев в лицо и по фамилиям, — добавил адвокат.

В ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщили, что Юрий Гольдберг признан потерпевшим по делу, однако раскрывать детали расследования не стали. Банк не ответил на запрос редакции.

Уголовное дело после исчезновения денег из отделения банка возбудили в 2020 году. Как писал ранее НГС, ещё одним потерпевшим в деле был бывший заместитель начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеслав Певнев. Юрий Гольдберг тогда заявлял, что пропавшая сумма была его накоплениями за 20 лет.



Три года назад потерявшие деньги клиенты банка заявили о бездействии силовиков. В мае 2021 года полиция задержала замруководителя отделения «Альфа-Банка», в котором произошла кража, Алину Третьякову. Через два дня девушку отпустили, а в июне она обратилась с жалобой на силовиков по превышению должностных полномочий в СК и в ФСБ. 18 октября стало известно, что дело против Алины Третьяковой закрыли. По данным адвоката, расследование уголовного дела приостановили в декабре 2021 года.



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