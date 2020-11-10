Стал известен владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке». У него пропали накопления за 20 лет

Объявился второй пострадавший, у которого исчезли деньги из Альфа-Банка
Новосибирский адвокат, член Заельцовской коллегии адвокатов Юрий Гольдберг заявил, что из его банковской ячейки также пропали деньги. Накопления хранились в том же отделении «Альфа-Банка», что и миллионы экс-замначальника полиции Новосибирска Вячеслава Певнева.
— Я пришел 9 ноября в свое отделение «Альфа-Банка», решил спуститься в ячейку. Процедура выглядит следующим образом: ты спускаешься с сотрудником банка, у вас есть два ключа, один у тебя, другой у сотрудника банка, они поворачиваются одновременно, после этого сотрудник банка уходит. Мы открыли ячейку, а она пустая. Она не была повреждена, по крайней мере визуально. Мы вызвали полицию и службу безопасности банка, может, они и нашли какое-то повреждение, но я об этом не знаю, — рассказал Юрий Гольдберг корреспонденту НГС. — Я очень давний клиент «Альфа-Банка» и рассчитываю, что их конструктивный подход к инциденту позволит нам и дальше сотрудничать.
Ни отделение банка, ни пропавшую сумму адвокат не стал называть в интересах следствия, отметив лишь, что в ячейке хранились его накопления за последние 20 лет.
Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что вскрыта была и третья ячейка, но из нее ничего не взяли.
— Там были украшения — с ними легко спалиться, просто не стали брать. Хозяин ячейки увидел, что всё переворочено, но не стал вызывать полицию, потому что ничего не пропало, — рассказал собеседник редакции. — Но это не мог совершить человек-одиночка, наверняка был сговор с кем-то.
— Конечно, вскрытых ячеек может быть больше. Люди не ходят к ним месяцами, поэтому я не исключаю, что подобные случаи могут быть еще, — считает адвокат Юрий Гольдберг.
Сообщение о краже из банковской ячейки бывшего заместителя начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеслава Певнева сегодня опубликовал Международный антикоррупционный портал. По информации издания, украденная сумма составила около 130 миллионов рублей. В «Альфа-Банке» прокомментировали происшествие, уточнив, что сейчас идет проверка, но ни в одном аналогичном случае информация о краже, выполненной сотрудниками банка или третьими лицами, не подтверждалась. В полиции обещали прокомментировать случившееся позже.
НГС направил запрос в банк с просьбой прокомментировать случай Юрия Гольдберга. Ответ пока не поступил.
По данным «Контур.Фокус», сегодня экс-полицейский Вячеслав Певнев является руководителем и участником в девяти новосибирских компаниях, не считая ТСЖ и гаражного кооператива. В частности, он выступает соучредителем юридической компании «Правовые решения», а также нескольких компаний, занимающихся строительством, арендой и продажей недвижимости.
Если вы также обнаружили пропажу средств из своей банковской ячейки, то свяжитесь с корреспондентом НГС (можно анонимно).
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