Стал известен владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке». У него пропали накопления за 20 лет

Ни отделение банка, ни пропавшую сумму адвокат не стал называть в интересах следствия, отметив лишь, что в ячейке хранились его накопления за последние 20 лет.



Еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что вскрыта была и третья ячейка, но из нее ничего не взяли.



— Там были украшения — с ними легко спалиться, просто не стали брать. Хозяин ячейки увидел, что всё переворочено, но не стал вызывать полицию, потому что ничего не пропало, — рассказал собеседник редакции. — Но это не мог совершить человек-одиночка, наверняка был сговор с кем-то.



— Конечно, вскрытых ячеек может быть больше. Люди не ходят к ним месяцами, поэтому я не исключаю, что подобные случаи могут быть еще, — считает адвокат Юрий Гольдберг.



Сообщение о краже из банковской ячейки бывшего заместителя начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеслава Певнева сегодня опубликовал Международный антикоррупционный портал. По информации издания, украденная сумма составила около 130 миллионов рублей. В «Альфа-Банке» прокомментировали происшествие, уточнив, что сейчас идет проверка, но ни в одном аналогичном случае информация о краже, выполненной сотрудниками банка или третьими лицами, не подтверждалась. В полиции обещали прокомментировать случившееся позже.

