У экс-полицейского украли из «Альфа-Банка» 130 миллионов. Разбираемся, откуда у него столько денег

Экс-полицейский, у которого пропали 130 млн из «Альфа-Банка», ведет бизнес
Кража 130 миллионов рублей из банковской ячейки бывшего замначальника полиции Новосибирска Вячеслава Певнева может стать одним из самых громких уголовных дел 2020 года. Но пока вопросов здесь больше, чем ответов. Один из самых главных: откуда у экс-полицейского столько наличных денег? Корреспондент НГС Илья Калинин изучил бизнес Вячеслава Певнева и попытался понять, насколько успешно он вел дела.
Увольнение и миллионный бизнес
Вячеслав Певнев уволился из областного управления МВД по Новосибирской области в феврале 2016 года. Рапорт он написал по собственному желанию, но некоторые новосибирские СМИ сообщали, что истинными причинами увольнения могли стать проблемы на работе: этому предшествовала серьезная служебная проверка. По информации Тайги.инфо, «его подозревали в подписании разрешений на специальные номера для близких ему людей под предлогом программы защиты свидетелей».
— На Певнева было заведено дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и оно дошло до суда, уверяет информированный источник, но свидетельств об этом нет ни в электронной картотеке всех районных судов Новосибирска, ни суда Новосибирского сельского района. Другой источник в руководстве областного ГУ МВД отрицает сам факт уголовного дела, — пишет «Тайга.инфо».
После увольнения Певнев занялся бизнесом: в 2018 году он стал собственником 100% ООО «Оператор 1520». По данным системы «Контур.Фокус», эта фирма имеет в штате одного сотрудника — директора Дмитрия Шапоренко, и занимается междугородными и международными пассажирскими и грузовыми перевозками, автомобильным грузовым транспортом и другими связанными с этой сферой услугами. До Певнева компания «Оператор 1520» называлась «Уникметал», она была учреждена в 2015 году и принадлежала предпринимателю Олегу Гуменюку.
Выручка ООО «Оператор 1520» на конец 2019 года, по информации «Контур.Фокуса», составила 19,5 миллионов рублей, но чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей.
Помимо этого, у Вячеслава Певнева есть доли еще в нескольких новосибирских компаниях. Ему, например, принадлежит треть строительной фирмы «Горки парк», учредителем которой ранее являлся Денис Аникин, сейчас владеющий 29% фирмы «Афалина». В «Афалине» у Вячеслава Певнева контрольный пакет — 51%.
Конфликт с мэрией
Компания «Афалина» оказалась участником дела по иску мэрии Новосибирска к фирме «Акватория», которой принадлежит новосибирский дельфинарий. Дело рассматривалось в июне 2019 года Арбитражным судом Новосибирской области. Компанией «Акватория» руководит Андрей Печёнкин — он директор и учредитель юрлица, владеющий 15% фирмы. Судя по документам дела, мэрия хотела поднять арендную плату на муниципальную землю дендропарка, которая была передана в аренду «Акватории», сдавшей в свою очередь этот участок в субаренду «Афалине» Вячеслава Певнева.
По мнению мэрии, на участке, который передан в субаренду, расположилось летнее кафе, что предполагает более высокую арендную ставку. Истец также хотел взыскать с «Акватории» дополнительно 2,79 миллиона рублей. Однако в этой части дела мэрия проиграла суд и получила с «Акватории» только около 28 тысяч рублей задолженности по текущей арендной плате. Компания же «Афалина», по информации «Контур.Фокуса», в 2019 году получила чистой прибыли 3,4 миллиона рублей. Годом раньше эта сумма была намного меньше: чуть более одного миллиона рублей.
Какой еще бизнес ведет экс-полицейский
С Андреем Печёнкиным Вячеслав Певнев пересекается еще и по юридической компании «Правовые решения». У них там равные доли — по 25%.
Также у Певнева есть компания «Надежные решения», которая занимается арендой и управлением недвижимостью, розничной торговлей пищевыми продуктами, в том числе напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.
Певневу принадлежит и 65% ООО «Снопэк», которое занимается производством целлюлозы, а также около 23% фирмы по продаже косметики и средств личной гигиены «Чистый дом».
Ранее экс-полицейский был владельцем 50% ООО «Интер-Медикаль», которая занимается торговлей фармацевтической продукцией и в прошлом являлась поставщиком медпрепаратов для новосибирского и омского государственных медуниверситетов. В 2019 году Певнев избавляется от своей доли в ООО «Интер-Медикаль», и в этом же году клиника эстетической медицины «Дюна» подает в новосибирский Арбитражный суд иск о признании этой компании банкротом. По документам суда, которые выложены в «Контур.Фокусе», у компании «Интер-Медикаль» имеется задолженность перед «Дюной» в размере почти 1,2 миллиона рублей. На сегодняшний момент банковские счета фармацевтической фирмы заблокированы налоговиками.
Самый свежий бизнес Вячеслава Певнева — компания по производству мыла, моющих и чистящих средств «Проэкопарк». Эта компания полностью принадлежит экс-полицейскому и учреждена 4 сентября 2020 года.
Один из знакомых Вячеслава Певнева, рассказывая корреспонденту НГС о бизнесе бывшего полицейского, уточнил, что там задействованы очень серьезные люди.
— Есть бизнес, есть партнеры из таких же бывших силовиков… Ни он, ни его партнеры далеко не бедные люди и имеют отношение ко многим объектам и проектам. Это девелоперство и оптово-розничная торговля. И похищенные 130 миллионов, на мой взгляд, не банальная кража. Я думаю, это какой-то определенный сигнал, — предполагает знакомый Певнева, попросивший не называть свое имя.
Еще один партнер по бизнесу пообещал корреспонденту НГС, что свяжется напрямую с Вячеславом Певневым и передаст ему просьбу об официальном комментарии по поводу происходящего. Но звонка от Певнева так и не поступило.
Кто еще пострадал?
О пропаже у экс-замначальника полиции Новосибирска Вячеслава Певнева из банковской ячейки «Альфа-Банка» 130 миллионов рублей стало известно 10 ноября. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация об инциденте уточняется и комментарий будет дан позже. В банке сообщили, что пока проводится проверка.
Позже стало известно, что есть еще один пострадавшей. У него была банковская ячейка в том же отделении «Альфа-Банка», что и у Певнева.