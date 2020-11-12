У экс-полицейского украли из «Альфа-Банка» 130 миллионов. Разбираемся, откуда у него столько денег

— На Певнева было заведено дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и оно дошло до суда, уверяет информированный источник, но свидетельств об этом нет ни в электронной картотеке всех районных судов Новосибирска, ни суда Новосибирского сельского района. Другой источник в руководстве областного ГУ МВД отрицает сам факт уголовного дела, — пишет «Тайга.инфо».



После увольнения Певнев занялся бизнесом: в 2018 году он стал собственником 100% ООО «Оператор 1520». По данным системы «Контур.Фокус», эта фирма имеет в штате одного сотрудника — директора Дмитрия Шапоренко, и занимается междугородными и международными пассажирскими и грузовыми перевозками, автомобильным грузовым транспортом и другими связанными с этой сферой услугами. До Певнева компания «Оператор 1520» называлась «Уникметал», она была учреждена в 2015 году и принадлежала предпринимателю Олегу Гуменюку.



Выручка ООО «Оператор 1520» на конец 2019 года, по информации «Контур.Фокуса», составила 19,5 миллионов рублей, но чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей.

