В Новосибирске закрыли дело против замруководителя отделения «Альфа-Банка», где украли 300 миллионов из ячеек

В Новосибирске закрыли дело против замруководителя отделения «Альфа-Банка»
В Новосибирске прекратили уголовное дело против заместителя руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алины Третьяковой. Девушку подозревали в участии в деле о многомиллионных кражах из ячеек банка.
В этом году, 26 мая, ее задержали, а затем отпустили. Алина Третьякова подала заявления о превышении должностных полномочий сотрудниками уголовного розыска ГУВД и следователя СУ СЧ УМВД. Позже прокуратура признала ее задержание незаконным.
Сегодня Третьякова получила постановление о прекращении уголовного преследования.
— В ходе предварительного следствия факта совершения преступления с участием Третьяковой не установлено. Кроме того, не установлено и наличие у Третьяковой умысла на совершение кражи, — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции. — Уголовное преследование в отношении Третьяковой прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Признать право на реабилитацию.
Адвокат Алины Алексей Гурских рассказал, что с суммой иска по реабилитации они еще не определились.
— Она сейчас в шоке — не верит, что наконец-то всё закончилось. Но проблемы у нее продолжаются и на работе, и со здоровьем, — добавил адвокат.
Редакция НГС обратилась за комментариями в «Альфа-Банк».
Инцидент в «Альфа-Банке» произошел в прошлом ноябре. Одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что было похищено 130 миллионов рублей. В итоге пострадавших оказалось несколько. Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке». Он заявил, что пропали накопления за 20 лет.