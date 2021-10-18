В Новосибирске закрыли дело против замруководителя отделения «Альфа-Банка», где украли 300 миллионов из ячеек

В Новосибирске прекратили уголовное дело против заместителя руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алины Третьяковой. Девушку подозревали в участии в деле о многомиллионных кражах из ячеек банка.

В этом году, 26 мая, ее задержали, а затем отпустили. Алина Третьякова подала заявления о превышении должностных полномочий сотрудниками уголовного розыска ГУВД и следователя СУ СЧ УМВД. Позже прокуратура признала ее задержание незаконным.



Сегодня Третьякова получила постановление о прекращении уголовного преследования.