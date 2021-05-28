28 мая пятница
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 7/10
usd 73.46
eur 89.66

Все новости

Все новости

Дело о краже миллионов из ячейки: замруководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» отпустили из изолятора

Женщина остается в статусе подозреваемой

706
9Обсудить

Поделиться

Адвокат женщины добавил, что они планируют написать заявление о превышении должностных полномочий на полицию и следователей

Адвокат женщины добавил, что они планируют написать заявление о превышении должностных полномочий на полицию и следователей

Поделиться

В Новосибирске выпустили из ИВС замруководителя отделения «Альфа-Банка»

Задержанную Алину Третьякову — заместителя руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» — отпустили из изолятора временного содержания. Женщина находилась там с раннего утра 26 мая из-за дела о многомиллионных кражах из ячеек банка.

— Следователь приехал в 17:10 и при мне ее освободил, не сказав ни слова, ни полслова. Она, конечно, в ужасном состоянии. Ситуация усугубилась тем, что она нервничала, а она гипертоник. Просит врача, вызвать скорую — сказали, что пригласят врача в течение дня, и по факту пришел, но недавно, — рассказал корреспонденту НГС адвокат женщины. — Она остается в статусе подозреваемой. В постановлении об освобождении следователь написал, что нет оснований для применения меры пресечения сейчас. И возникает вопрос: с какой целью ее задерживали?

Адвокат добавил, что они планируют написать заявление о превышении должностных полномочий на полицию и следователей.

В СУ СК РФ по Новосибирской области так и не прокомментировали ситуацию.

Инцидент в «Альфа-Банке» произошел в ноябре прошлого года. Одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что было похищено 130 миллионов рублей. Пострадавших в итоге оказалось несколько. Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке». По его словам, пропали накопления за 20 лет. Оперативники пришли к заместителю руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» домой 26 мая рано утром и задержали ее.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

задержаниеуголовное дело
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...