Дело о краже миллионов из ячейки: замруководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» отпустили из изолятора

Задержанную Алину Третьякову — заместителя руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» — отпустили из изолятора временного содержания. Женщина находилась там с раннего утра 26 мая из-за дела о многомиллионных кражах из ячеек банка.

— Следователь приехал в 17:10 и при мне ее освободил, не сказав ни слова, ни полслова. Она, конечно, в ужасном состоянии. Ситуация усугубилась тем, что она нервничала, а она гипертоник. Просит врача, вызвать скорую — сказали, что пригласят врача в течение дня, и по факту пришел, но недавно, — рассказал корреспонденту НГС адвокат женщины. — Она остается в статусе подозреваемой. В постановлении об освобождении следователь написал, что нет оснований для применения меры пресечения сейчас. И возникает вопрос: с какой целью ее задерживали?