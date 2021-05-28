Дело о краже миллионов из ячейки: замруководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» отпустили из изолятора

В Новосибирске выпустили из ИВС замруководителя отделения «Альфа-Банка»
Задержанную Алину Третьякову — заместителя руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» — отпустили из изолятора временного содержания. Женщина находилась там с раннего утра
— Следователь приехал в 17:10 и при мне ее освободил, не сказав ни слова, ни полслова. Она, конечно, в ужасном состоянии. Ситуация усугубилась тем, что она нервничала, а она гипертоник. Просит врача, вызвать скорую — сказали, что пригласят врача в течение дня, и по факту пришел, но недавно, — рассказал корреспонденту НГС адвокат женщины. — Она остается в статусе подозреваемой. В постановлении об освобождении следователь написал, что нет оснований для применения меры пресечения сейчас. И возникает вопрос: с какой целью ее задерживали?
Адвокат добавил, что они планируют написать заявление о превышении должностных полномочий на полицию и следователей.
В СУ СК РФ по Новосибирской области так и не прокомментировали ситуацию.
Инцидент в «Альфа-Банке» произошел в ноябре прошлого года. Одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что было похищено