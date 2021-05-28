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«Семь месяцев была свидетелем»: замруководителя отделения Альфа-Банка задержали из-за дела о краже 300 миллионов из ячеек

Накануне к Алине Третьяковой пришли с обысками в пять утра

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Алина Третьякова 14 лет работала в банке. По словам ее сестры, нареканий по ее работе не было

Алина Третьякова 14 лет работала в банке. По словам ее сестры, нареканий по ее работе не было

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Замруководителя отделения Альфа-Банка задержали из-за кражи 300 миллионов

В Новосибирске задержали заместителя руководителя VIP-отделения Альфа-Банка Алину Третьякову из-за дела о многомиллионных кражах из ячеек банка.

Инцидент в банке произошел в ноябре прошлого года. Одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что было похищено 130 миллионов рублей. Пострадавших в итоге оказалось несколько. Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в Альфа-Банке. По его словам, пропали накопления за 20 лет.

Сестра Алины рассказала корреспонденту НГС, что оперативники пришли к девушке домой 26 мая рано утром.

— В пять часов утра приехали сотрудники к ней домой, перебудили весь подъезд. Зашли с понятыми, провели обыск, изъяли технику и забрали ее в МВД на Серебренниковской. Родственники не были поставлены в известность. Личные вещи изъяли. Она позвонить смогла только адвокату — всё. Мы узнали об этом только в два-три часа дня из звонка с работы. Нам сказали, что она находится на добровольных следственных мероприятиях и ее скоро отпустят, — рассказала корреспонденту Василина Паульс.

Вечером она приехала за сестрой, но ей сказали, что девушку не выпустят.

— Семь месяцев она была свидетельницей. И теперь ее перевели в статус подозреваемой по уголовному делу по ч. 4 ст. 158. Там три эпизода, общая сумма украденного — около 300 миллионов рублей. Обвинение не предъявили. И сейчас неясно, будут ли арестовывать или нет, — рассказал корреспонденту НГС адвокат женщины Алексей Гурских.

Сестра Алины рассказала, что ей не дают общаться с сестрой.

— Я со следователем поговорила, спросила, на каком основании задержан человек, почему удерживают больше 3 часов. На что мне ответили — меня не знают, кто я такая вообще, и разговаривать будут только с адвокатом. Она вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ей сейчас вменяют все три случая пропажи денег из ячеек. Хотя никаких доказательств у них нет и быть не может, — добавила Василина. — Изначально они на нее давили, что она якобы слила какую-то информацию, потому что было проведено внутреннее и внешнее расследование — следов вскрытия ячеек нет. Более того, такая сумма там вообще не может поместиться. Вопрос — почему не проверяли так называемых пострадавших? Потому что, возможно, никаких краж и не было, а они хотели создать прецедент. В данный момент страдает абсолютно невинный человек. За 14 лет нареканий по ее работе не было.

Следователь Евгений Лиходедов отказался говорить о задержании. В СУ СК РФ по Новосибирской области сказали, что не могут оперативно предоставить информацию.

В пресс-службе Альфа-Банка в Новосибирске сообщили, что знают о задержании сотрудницы, но подробной информацией не располагают.

В начале мая в Новосибирске арестовали директора Центра зимних видов спорта. На его рабочем месте прошли обыски.

Два дня назад в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения главному детскому психиатру СФО — 61-летнюю Валентину Макашеву заключили под арест на месяц и двадцать шесть суток. Женщину задержали 24 мая прямо на рабочем месте.

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задержаниеуголовное дело
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