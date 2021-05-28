«Семь месяцев была свидетелем»: замруководителя отделения Альфа-Банка задержали из-за дела о краже 300 миллионов из ячеек

— Я со следователем поговорила, спросила, на каком основании задержан человек, почему удерживают больше 3 часов . На что мне ответили — меня не знают, кто я такая вообще, и разговаривать будут только с адвокатом. Она вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ей сейчас вменяют все три случая пропажи денег из ячеек. Хотя никаких доказательств у них нет и быть не может, — добавила Василина. — Изначально они на нее давили, что она якобы слила какую-то информацию, потому что было проведено внутреннее и внешнее расследование — следов вскрытия ячеек нет. Более того, такая сумма там вообще не может поместиться. Вопрос — почему не проверяли так называемых пострадавших? Потому что, возможно, никаких краж и не было, а они хотели создать прецедент. В данный момент страдает абсолютно невинный человек. За 14 лет нареканий по ее работе не было.

Следователь Евгений Лиходедов отказался говорить о задержании. В СУ СК РФ по Новосибирской области сказали, что не могут оперативно предоставить информацию.