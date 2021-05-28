«Семь месяцев была свидетелем»: замруководителя отделения Альфа-Банка задержали из-за дела о краже 300 миллионов из ячеек

Замруководителя отделения Альфа-Банка задержали из-за кражи 300 миллионов
В Новосибирске задержали заместителя руководителя VIP-отделения Альфа-Банка Алину Третьякову из-за дела о многомиллионных кражах из ячеек банка.
Инцидент в банке произошел в ноябре прошлого года. Одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что было похищено 130 миллионов рублей. Пострадавших в итоге оказалось несколько. Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в Альфа-Банке. По его словам, пропали накопления за
Сестра Алины рассказала корреспонденту НГС, что оперативники пришли к девушке домой
— В пять часов утра приехали сотрудники к ней домой, перебудили весь подъезд. Зашли с понятыми, провели обыск, изъяли технику и забрали ее в МВД на Серебренниковской. Родственники не были поставлены в известность. Личные вещи изъяли. Она позвонить смогла только адвокату — всё. Мы узнали об этом только в два-три часа дня из звонка с работы. Нам сказали, что она находится на добровольных следственных мероприятиях и ее скоро отпустят, — рассказала корреспонденту Василина Паульс.
Вечером она приехала за сестрой, но ей сказали, что девушку не выпустят.
— Семь месяцев она была свидетельницей. И теперь ее перевели в статус подозреваемой по уголовному делу по
Сестра Алины рассказала, что ей не дают общаться с сестрой.
— Я со следователем поговорила, спросила, на каком основании задержан человек, почему удерживают больше
Следователь Евгений Лиходедов отказался говорить о задержании. В СУ СК РФ по Новосибирской области сказали, что не могут оперативно предоставить информацию.
В пресс-службе Альфа-Банка в Новосибирске сообщили, что знают о задержании сотрудницы, но подробной информацией не располагают.
В начале мая в Новосибирске арестовали директора Центра зимних видов спорта. На его рабочем месте прошли обыски.
Два дня назад в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения главному детскому психиатру СФО —