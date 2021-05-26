Главного детского психиатра Сибири арестовали на месяц и двадцать шесть дней

В Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения главному детскому психиатру СФО — 61-летнюю Валентину Макашеву заключили под арест на месяц и двадцать шесть суток.

Женщину задержали 24 мая прямо на рабочем месте. Как сообщала «Тайга.инфо», силовики провели обыск в кабинете врача и изъяли документы.