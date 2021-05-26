Главного детского психиатра Сибири арестовали на месяц и двадцать шесть дней

В Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения главному детскому психиатру СФО —
Женщину задержали 24 мая прямо на рабочем месте. Как сообщала «Тайга.инфо», силовики провели обыск в кабинете врача и изъяли документы.
Валентину Макашеву подозревают в совершении преступления
В Центральном районном суде сообщили, что сегодня Валентине Макашевой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и двадцать шесть суток, то есть
В начале мая в Новосибирске также арестовали директора Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарёва. Ходатайство о мере пресечения подали следователи ФСБ.