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Главного детского психиатра Сибири арестовали на месяц и двадцать шесть дней

Валентину Макашеву подозревают в присвоении и растрате

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Ближайшие месяц и двадцать шесть дней врач проведет в СИЗО

Ближайшие месяц и двадцать шесть дней врач проведет в СИЗО

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В Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения главному детскому психиатру СФО — 61-летнюю Валентину Макашеву заключили под арест на месяц и двадцать шесть суток.

Женщину задержали 24 мая прямо на рабочем месте. Как сообщала «Тайга.инфо», силовики провели обыск в кабинете врача и изъяли документы.

Валентину Макашеву подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В Центральном районном суде сообщили, что сегодня Валентине Макашевой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и двадцать шесть суток, то есть до 20 июля 2021 года. На данный момент постановление в законную силу не вступило.

В начале мая в Новосибирске также арестовали директора Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарёва. Ходатайство о мере пресечения подали следователи ФСБ.

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Новосибирскарестврачприсвоение и растрата
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