Задержание главного детского психиатра СФО: в чём подозревают Валентину Макашеву

Главного детского психиатра СФО подозревают в растрате
61-летняя Валентина Макашева, главный детский психиатр Министерства здравоохранения РФ по Сибирскому федеральному округу, задержана по подозрению в совершении преступления по ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения»). Об этом корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
— По данной статье согласно УПК РФ задержанному по подозрению будет избрана мера пресечения в виде ареста, — добавил источник НГС.
Главный детский психиатр Министерства здравоохранения РФ по Сибирскому федеральному округу Валентина Макашева была задержана в понедельник, 24 мая, на рабочем месте, сообщала Тайга.инфо. Силовики провели обыски и изъяли документы.
В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту НГС сообщили, что официальной информации от правоохранительных органов не поступало.
— Министерство здравоохранения, если понадобится, готово оказывать содействие следствию, — заявили накануне в ведомстве.
В начале мая в Новосибирске арестовали директора Центра зимних видов спорта. На его рабочем месте прошли обыски.