Задержана главный детский психиатр СФО Валентина Макашева

В понедельник, 24 мая, в Новосибирске задержана главный детский психиатр Министерства здравоохранения РФ по Сибирскому федеральному округу Валентина Макашева. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сегодня глава Новосибирского областного детского психоневрологического диспансера задержана силовиками. В учреждении была произведена выемка документов.

В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту НГС сообщили, что официальной информации от правоохранительных органов не поступало.