Задержана главный детский психиатр СФО Валентина Макашева

В Новосибирске силовики задержали главного внештатного детского психиатра Минздрава РФ
В понедельник, 24 мая, в Новосибирске задержана главный детский психиатр Министерства здравоохранения РФ по Сибирскому федеральному округу Валентина Макашева. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, сегодня глава Новосибирского областного детского психоневрологического диспансера задержана силовиками. В учреждении была произведена выемка документов.
В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту НГС сообщили, что официальной информации от правоохранительных органов не поступало.
— Министерство здравоохранения, если понадобится, готово оказывать содействие следствию, — добавили в ведомстве.
Один из представителей ассоциации помощи людям с аутизмом и другими нарушениями психологического развития «Спектр», с которой тесно сотрудничала Валентина Макашева, рассказал, что для них новость стала шоком.
— Мы знаем Валентину Анатольевну как очень высококвалифицированного профессионала в своей области. И мы считаем, что она за последние годы своей работы очень много сделала для людей с аутизмом и для детской психиатрии. Эта новость лично для меня и для других родителей стала огромным шоком, — пояснил он.
В СКР по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Валентина Макашева — кандидат медицинских наук, главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения НСО, главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава России по СФО.
В начале мая в Новосибирске арестовали директора Центра зимних видов спорта. На его рабочем месте прошли обыски.