«Альфа-Банк» прокомментировал пропажу 130 млн у экс-замначальника полиции Новосибирска. Куда делись деньги?

Из банковской ячейки экс-заместителя начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеслава Певнева были похищены 130 миллионов рублей — первыми об этом сообщило издание Anticorr.media со ссылкой на собственные источники.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сейчас информация об инциденте уточняется и комментарий будет дан позже. В банке же корреспонденту НГС сообщили, что сейчас проводится проверка, при этом там заранее уверены, что украсть такую сумму денег из ячейки просто невозможно.