«Альфа-Банк» прокомментировал пропажу 130 млн у экс-замначальника полиции Новосибирска. Куда делись деньги?

«Альфа-Банк» прокомментировал пропажу 130 млн у экс-замначальника полиции
Из банковской ячейки экс-заместителя начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеслава Певнева были похищены 130 миллионов рублей — первыми об этом сообщило издание Anticorr.media со ссылкой на собственные источники.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сейчас информация об инциденте уточняется и комментарий будет дан позже. В банке же корреспонденту НГС сообщили, что сейчас проводится проверка, при этом там заранее уверены, что украсть такую сумму денег из ячейки просто невозможно.
— По данному факту проводится проверка как со стороны банка, так и со стороны полиции Новосибирска. Подчеркнем, что незаметно похитить содержимое ячейки невозможно, ни в одном аналогичном случае информация о краже, выполненной сотрудниками банка или третьими лицами, не подтверждалась, — рассказали в пресс-службе «Альфа-Банка».
В середине августа стало известно, что депутата из Криводановки будут судить за кражу драгоценных камней на 1 миллион рублей.