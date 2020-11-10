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«Альфа-Банк» прокомментировал пропажу 130 млн у экс-замначальника полиции Новосибирска. Куда делись деньги?

Вся сумма хранилась в банковской ячейке и, по предварительным данным, могла быть похищена

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Вячеслав Певнев уволился из органов в феврале 2020 года

Вячеслав Певнев уволился из органов в феврале 2020 года

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«Альфа-Банк» прокомментировал пропажу 130 млн у экс-замначальника полиции

Из банковской ячейки экс-заместителя начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеслава Певнева были похищены 130 миллионов рублей — первыми об этом сообщило издание Anticorr.media со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сейчас информация об инциденте уточняется и комментарий будет дан позже. В банке же корреспонденту НГС сообщили, что сейчас проводится проверка, при этом там заранее уверены, что украсть такую сумму денег из ячейки просто невозможно.

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— По данному факту проводится проверка как со стороны банка, так и со стороны полиции Новосибирска. Подчеркнем, что незаметно похитить содержимое ячейки невозможно, ни в одном аналогичном случае информация о краже, выполненной сотрудниками банка или третьими лицами, не подтверждалась, — рассказали в пресс-службе «Альфа-Банка».

В середине августа стало известно, что депутата из Криводановки будут судить за кражу драгоценных камней на 1 миллион рублей.

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банкполициякража
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