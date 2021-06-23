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Прокуратура признала незаконным задержание замруководителя VIP-отделения «Альфа-Банка»

Алину Третьякову задержали в конце мая

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В настоящий момент Алина Третьякова проходит по делу в качестве подозреваемой. До этого больше полугода она была в статусе свидетеля

В настоящий момент Алина Третьякова проходит по делу в качестве подозреваемой. До этого больше полугода она была в статусе свидетеля

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Задержание заместителя руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алины Третьяковой по делу о хищении из ячеек 300 миллионов признано незаконным. Об этом сообщил адвокат подозреваемой Алексей Гурских со ссылкой на ответ на его жалобу (документ есть в распоряжении редакции НГС.Новости).

— Прокуратура Новосибирска ответила на мою жалобу, что они проверили законность задержания Алины Третьяковой и признали его незаконным. В адрес руководителя следственного органа прокурор внес требование об устранении нарушений закона и в ответ пришел ответ, что следователя Лиходедова привлекли к дисциплинарной ответственности. В Следственном комитете проводится проверка действий следователя. Также мы с Третьяковой ознакомлены со всеми экспертизами по делу, и ни в одной из них нет ни намека на хоть какую-то ее причастность к делу. Исходя из этого я подал ходатайство следователю о прекращении уголовного преследования в отношении Алины Третьяковой, — сообщил НГС Алексей Гурских.

— При оценке в прокуратуре города принятого решения установлено, что оно является незаконным и необоснованным, в связи с чем начальнику СУ УМВД России по Новосибирску 01.06.2021 внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, — сказано в официальном ответе городской прокуратуры на жалобу.

Заместителя руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алину Третьякову задержали в конце мая. Поводом послужил инцидент, который произошел в банке в ноябре прошлого года. Тогда выяснилось, что из нескольких банковских ячеек пропали 300 миллионов рублей. Одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что у него похитили 130 миллионов рублей. Позже Третьякову отпустили из следственного изолятора. Женщина находилась там с раннего утра 26 мая до 28 мая.

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задержаниеуголовное дело
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