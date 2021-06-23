Прокуратура признала незаконным задержание замруководителя VIP-отделения «Альфа-Банка»

Задержание заместителя руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алины Третьяковой по делу о хищении из ячеек 300 миллионов признано незаконным. Об этом сообщил адвокат подозреваемой Алексей Гурских со ссылкой на ответ на его жалобу (документ есть в распоряжении редакции НГС.Новости).

— Прокуратура Новосибирска ответила на мою жалобу, что они проверили законность задержания Алины Третьяковой и признали его незаконным. В адрес руководителя следственного органа прокурор внес требование об устранении нарушений закона и в ответ пришел ответ, что следователя Лиходедова привлекли к дисциплинарной ответственности. В Следственном комитете проводится проверка действий следователя. Также мы с Третьяковой ознакомлены со всеми экспертизами по делу, и ни в одной из них нет ни намека на хоть какую-то ее причастность к делу. Исходя из этого я подал ходатайство следователю о прекращении уголовного преследования в отношении Алины Третьяковой, — сообщил НГС Алексей Гурских.