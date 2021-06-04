Замруководителя отделения «Альфа-Банка» пожаловалась на превышение полномочий сотрудниками ГУВД и СК

В Новосибирске задержанная по делу о хищении миллионов женщина пожаловалась на превышение полномочий ГУВД и СК
В Новосибирске заместитель руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алина Третьякова подала заявления о превышении должностных полномочий сотрудниками уголовного розыска ГУВД и СК. Ранее, 26 мая, ее задержали, а затем отпустили из-за дела о многомиллионных кражах из ячеек банка.
— В отношении оперативных сотрудников Алина и я, как ее защитник, видим превышение должностных полномочий в том, что с ноября месяца по день освобождения оперативные сотрудники психологически оказывали очень сильное моральное давление. Со слов Алины, ей угрожали, говорили, что ей лучше признаться в том, что, как она говорит, не совершала. То есть, по сути, оговорить себя. Угрожая последствиями вплоть до убийства ее, ее семьи, — сообщил НГС адвокат Алины Алексей Гурских.
Также правозащитник сообщает, что в действиях следователя видно превышение профессиональных полномочий. Защита считает, что сотрудник СК не фиксировал значимые обстоятельства по уголовному делу, которые поясняла Алина Третьякова, когда находилась в статусе свидетеля.
— Далее мы считаем те основания, которые следователь вписал в протокол задержания, абсолютно безосновательны, неразумны и немотивированны. Ну и, по своей сути, незаконны, потому как спустя больше полугода в задержании Алины он написал два основания. Первое, что якобы какие-то лица, <...> указали на нее как на лицо, совершившее преступление. Очень сомнительным является этот момент с учетом прошедшего времени. И второе основание — это якобы Алина была застигнута в момент совершения преступления и непосредственно после его совершения. Тоже абсолютно надуманное основание. Ни одно из них не мотивированно. Соответственно, оснований для задержания Алины не было. Лишить ее свободы — это превышение своих реальных полномочий, — добавил адвокат.
Он также уточнил, что было подано два заявления: в Следственный комитет и в ФСБ по Новосибирской области.
Инцидент в «Альфа-Банке» произошел в прошлом ноябре. Одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что было похищено 130 миллионов рублей. В итоге пострадавших оказалось несколько. Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке». Он заявил, что пропали накопления за 20 лет.