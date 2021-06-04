4 июня пятница
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 0/10
usd 73.26
eur 89.26
Тема дняОбыски у депутата Заксобрания

Все новости

Все новости

Замруководителя отделения «Альфа-Банка» пожаловалась на превышение полномочий сотрудниками ГУВД и СК

Сейчас она проходит подозреваемой в деле о хищении миллионов из банковских ячеек

93
1Обсудить

Поделиться

Девушка утверждает, что ее оскорбляли во время допросов

Девушка утверждает, что ее оскорбляли во время допросов

Поделиться

В Новосибирске задержанная по делу о хищении миллионов женщина пожаловалась на превышение полномочий ГУВД и СК

В Новосибирске заместитель руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алина Третьякова подала заявления о превышении должностных полномочий сотрудниками уголовного розыска ГУВД и СК. Ранее, 26 мая, ее задержали, а затем отпустили из-за дела о многомиллионных кражах из ячеек банка.

— В отношении оперативных сотрудников Алина и я, как ее защитник, видим превышение должностных полномочий в том, что с ноября месяца по день освобождения оперативные сотрудники психологически оказывали очень сильное моральное давление. Со слов Алины, ей угрожали, говорили, что ей лучше признаться в том, что, как она говорит, не совершала. То есть, по сути, оговорить себя. Угрожая последствиями вплоть до убийства ее, ее семьи, — сообщил НГС адвокат Алины Алексей Гурских.

Также правозащитник сообщает, что в действиях следователя видно превышение профессиональных полномочий. Защита считает, что сотрудник СК не фиксировал значимые обстоятельства по уголовному делу, которые поясняла Алина Третьякова, когда находилась в статусе свидетеля.

— Далее мы считаем те основания, которые следователь вписал в протокол задержания, абсолютно безосновательны, неразумны и немотивированны. Ну и, по своей сути, незаконны, потому как спустя больше полугода в задержании Алины он написал два основания. Первое, что якобы какие-то лица, <...> указали на нее как на лицо, совершившее преступление. Очень сомнительным является этот момент с учетом прошедшего времени. И второе основание — это якобы Алина была застигнута в момент совершения преступления и непосредственно после его совершения. Тоже абсолютно надуманное основание. Ни одно из них не мотивированно. Соответственно, оснований для задержания Алины не было. Лишить ее свободы — это превышение своих реальных полномочий, — добавил адвокат.

Он также уточнил, что было подано два заявления: в Следственный комитет и в ФСБ по Новосибирской области.

Инцидент в «Альфа-Банке» произошел в прошлом ноябре. Одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что было похищено 130 миллионов рублей. В итоге пострадавших оказалось несколько. Позже стало известно, кто владелец второй вскрытой банковской ячейки в «Альфа-Банке». Он заявил, что пропали накопления за 20 лет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

превышение полномочийкражаАльфа-Банк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...