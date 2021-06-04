Замруководителя отделения «Альфа-Банка» пожаловалась на превышение полномочий сотрудниками ГУВД и СК

В Новосибирске заместитель руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алина Третьякова подала заявления о превышении должностных полномочий сотрудниками уголовного розыска ГУВД и СК. Ранее, 26 мая, ее задержали, а затем отпустили из-за дела о многомиллионных кражах из ячеек банка.

— В отношении оперативных сотрудников Алина и я, как ее защитник, видим превышение должностных полномочий в том, что с ноября месяца по день освобождения оперативные сотрудники психологически оказывали очень сильное моральное давление. Со слов Алины, ей угрожали, говорили, что ей лучше признаться в том, что, как она говорит, не совершала. То есть, по сути, оговорить себя. Угрожая последствиями вплоть до убийства ее, ее семьи, — сообщил НГС адвокат Алины Алексей Гурских.