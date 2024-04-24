Новосибирец требует у «Альфа-банка» вернуть накопления за 20 лет — он заявляет, что из ячейки пропало 90 миллионов

Новосибирский адвокат Юрий Гольдберг направил досудебную претензию в «Альфа-банк» с требованием вернуть пропавшие из его банковской ячейки 90 миллионов рублей . Копия обращения есть в распоряжении НГС.

В ячейке, по словам адвоката, было 700 тысяч долларов, 150 тысяч евро и 10 миллионов рублей.

— Считаю, что банком оказана некачественная услуга по предоставлению клиенту в пользование индивидуального банковского сейфа. В результате проникновения неустановленных лиц в помещение депозитария была совершена кража из предоставленного мне в пользование сейфа. Соответственно, банком не обеспечено надлежащей охраны депозитария, вследствие чего допущено проникновение в сейф, находящийся в моем пользовании, — сказано в претензии.