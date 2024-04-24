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Криминал Новосибирец требует у «Альфа-банка» вернуть накопления за 20 лет — он заявляет, что из ячейки пропало 90 миллионов

Новосибирец требует у «Альфа-банка» вернуть накопления за 20 лет — он заявляет, что из ячейки пропало 90 миллионов

Сибиряк четыре года добивается возвращения денег

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Уголовное дело приостановили, и теперь клиент планирует подать на банк в суд

Новосибирский адвокат Юрий Гольдберг направил досудебную претензию в «Альфа-банк» с требованием вернуть пропавшие из его банковской ячейки 90 миллионов рублей. Копия обращения есть в распоряжении НГС.

В ячейке, по словам адвоката, было 700 тысяч долларов, 150 тысяч евро и 10 миллионов рублей.

— Считаю, что банком оказана некачественная услуга по предоставлению клиенту в пользование индивидуального банковского сейфа. В результате проникновения неустановленных лиц в помещение депозитария была совершена кража из предоставленного мне в пользование сейфа. Соответственно, банком не обеспечено надлежащей охраны депозитария, вследствие чего допущено проникновение в сейф, находящийся в моем пользовании, — сказано в претензии.

Уголовное дело после исчезновения денег из отделения банка возбудили в 2020 году. Как писал ранее НГС, ещё одним потерпевшим в деле был бывший заместитель начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеслав Певнев. Юрий Гольдберг тогда заявлял, что пропавшая сумма была его накоплениями за 20 лет.

Три года назад потерявшие деньги клиенты банка заявили о бездействии силовиков. В мае 2021 года полиция задержала замруководителя отделения «Альфа-Банка», в котором произошла кража, Алину Третьякову. Через два дня девушку отпустили, а в июне она обратилась с жалобой на силовиков по превышению должностных полномочий в СК и в ФСБ. 18 октября стало известно, что дело против Алины Третьяковой закрыли. По данным адвоката, расследование уголовного дела приостановили в декабре 2021 года.

— В ходе следственных действий установлено, что хищение произошло по причине ненадлежащего обеспечения охраны помещения депозитария, в котором находились сейфы, небрежного хранения ключей от сейфов. В результате халатности сотрудников банка денежные средства похищены и возбуждено уголовное дело, — пишет Гольдберг в претензии.

Юрий Гольдберг направил претензию 11 апреля, предоставив банку десять дней на возврат денег. Срок для ответа прошёл, поэтому юрист готовит иск в суд.

— Насколько мне известно, остальные пострадавшие тоже планируют писать и претензии, и исковые заявления. Своё исковое заявление я планирую подать в суд в ближайшее время. Пора уже заканчивать с этим беспределом. Я не буду говорить за других, но в моём случае факт подтверждён — это хищение денежных средств. И полиграф был пройден, и есть постановление о возбуждении уголовного дела. Как таковое уголовное дело, оно не прекращено, оно приостановлено, поэтому оно якобы движется. Просто стали ждать. Я хочу, чтобы люди знали, что никто не застрахован в подобной ситуации, — рассказал журналисту НГС адвокат.

НГС направил запрос в «Альфа-банк», чтобы организация прокомментировала заявления клиента. Также редакция обратилась с запросом в МВД.

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