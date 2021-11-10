Как продвигается дело о краже миллионов из ячеек «Альфа-Банка»? Потерпевшие жалуются на бездействие полиции

Клиенты «Альфа-Банка», лишившиеся крупных накоплений в прошлом году, заявили о бездействии полиции. По их информации, расследование кражи из банковских ячеек в одном из отделений «Альфа-Банка» приостановлено.

Как рассказал журналисту НГС новосибирский адвокат Юрий Гольдберг, потерявший из-за кражи накопления за 20 лет, спустя год потерпевшие узнали, что расследование фактически не ведут.

— Мне сказали, что это связано со сроками: вроде выходят сроки расследования, поэтому дело приостановлено. Юридически оно не закрыто, а фактически да — я это воспринимаю так, к сожалению, — сказал адвокат.