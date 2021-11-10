Как продвигается дело о краже миллионов из ячеек «Альфа-Банка»? Потерпевшие жалуются на бездействие полиции

Потерявшие миллионы клиенты «Альфа-Банка» заявили о приостановке расследования
Клиенты «Альфа-Банка», лишившиеся крупных накоплений в прошлом году, заявили о бездействии полиции. По их информации, расследование кражи из банковских ячеек в одном из отделений «Альфа-Банка» приостановлено.
Как рассказал журналисту НГС новосибирский адвокат Юрий Гольдберг, потерявший из-за кражи накопления за 20 лет, спустя год потерпевшие узнали, что расследование фактически не ведут.
— Мне сказали, что это связано со сроками: вроде выходят сроки расследования, поэтому дело приостановлено. Юридически оно не закрыто, а фактически да — я это воспринимаю так, к сожалению, — сказал адвокат.
Другой потерпевший Игорь Макаров предположил, что на расследование повлиял «административный ресурс банка».
— Следователь выходил в суд два раза и с арестами, и с обысками — ему просто-напросто отказали, — сказал он. — С материалами дела нас немножко знакомили, материалов было предостаточно, чтобы выйти в суд, это сделали, а судья не дает никаких разрешений. Такие дела — в замкнутом пространстве, под камерами — должны расследоваться в течение недели. Прошел год — и они закрывают дело. Сейчас приостановили, завтра закроют. О чем тут говорить?
Юрий Гольдберг также отметил, что ему известно о ходатайствах для проведения неких процессуальных действий, в которых судом было отказано из-за отсутствия оснований. О каких именно процессуальных действиях шла речь, он не знает.
Журналист НГС направила в ГУ МВД по Новосибирской области запрос с просьбой уточнить причины приостановки расследования, но в ведомстве за время подготовки материала не ответили. В «Альфа-Банке» проигнорировали запрос НГС. Результаты внутреннего расследования, по словам потерпевших, им не сообщили.
— Когда вся эта история произошла, мы много рассуждали о том, что репутация банка может пострадать, и, как нормальные люди, исходили из того, что для банка это важно. А выяснилось, что в нашей банковской системе, по большому счету, на репутацию плевать, — говорит Юрий Гольдберг. — Многие мне говорят, что если подобные ситуации происходят — а они происходят, банк по-тихому это заминал, как-то с людьми договаривался. Но это в Москве. Что происходит у нас в Новосибирске, вызывает, наверное, меньший резонанс, поэтому все наши предположения о том, что банк все-таки должен как-то реагировать, ведь он не выполнил договорные условия по сохранению имущества, здесь не работают.
О крупной краже из банковских ячеек ВИП-отделения «Альфа-Банка» стало известно 10 ноября 2020 года. По информации Юрия Гольдберга, потерпевшими официально признаны 4 человека, еще один, по его словам, не стал обращаться в полицию. Одним из потерпевших называли бывшего замначальника ведомства Вячеслава Певнева — его ущерб оценивали в 130 миллионов рублей. Игорь Макаров и Юрий Гольдберг украденные у них суммы не озвучивают.
В мае 2021 года полиция задержала замруководителя отделения «Альфа-Банка», в котором произошла кража, Алину Третьякову — общую сумму украденного к этому моменту оценивали в 300 миллионов рублей. Из статуса свидетельницы, в котором девушка находилась 7 месяцев, ее перевели в статус подозреваемой. Через два дня девушку отпустили, а в июне она обратилась с жалобой на силовиков по превышению должностных полномочий в СК и в ФСБ. 18 октября стало известно, что дело против Алины Третьяковой закрыли.
ВИП-отделение «Альфа-Банка», которое работало на улице Гоголя, 2, закрыто.