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Город У Димитровского моста вывалили гору мусора — дорожники нашли свалку и вызвали полицию

У Димитровского моста вывалили гору мусора — дорожники нашли свалку и вызвали полицию

Сейчас ищут очевидцев

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Вот такую гору нашли сегодня утром

В Новосибирске дорожники сегодня, 3 мая, обнаружили гору мусора на левом берегу под Димитровским мостом. Сейчас они ищут очевидцев. О происшествии сообщает МКУ «Гормост» в своем телеграм-канале.

— В ночь на 3 мая неизвестные на грузовике выкинули строительный и бытовой мусор на заезде под мост. Обнаружили свалку утром. Написали заявление в полицию, — объяснили в «Гормост».

Подобная свалка в водоохранной зоне запрещена. Если вы видели, кто именно сбросил мусор, то позвоните по телефону 8 (383) 362-03-60.

Сейчас идет ремонт Димитровского моста. В сторону правого берега в конце апреля закатывали асфальт: НГС показывал, как продвигаются работы.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
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