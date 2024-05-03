У Димитровского моста вывалили гору мусора — дорожники нашли свалку и вызвали полицию

В Новосибирске дорожники сегодня, 3 мая, обнаружили гору мусора на левом берегу под Димитровским мостом. Сейчас они ищут очевидцев. О происшествии сообщает МКУ «Гормост» в своем телеграм-канале.
— В ночь на 3 мая неизвестные на грузовике выкинули строительный и бытовой мусор на заезде под мост. Обнаружили свалку утром. Написали заявление в полицию, — объяснили в «Гормост».
Подобная свалка в водоохранной зоне запрещена. Если вы видели, кто именно сбросил мусор, то позвоните по телефону 8 (383) 362-03-60.
Сейчас идет ремонт Димитровского моста. В сторону правого берега в конце апреля закатывали асфальт: НГС показывал, как продвигаются работы.