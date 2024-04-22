Закатывают асфальт в сторону правого берега: как идет ремонт Димитровского моста

Сейчас работники проводят поддерживающий ремонт Источник: телеграм-канал «Мэрия Новосибирска»











На Димитровском мосту в Новосибирске продолжается поддерживающий ремонт. Сотрудники укладывают асфальт в сторону правого берега.

Как сообщили в пресс-центре мэрии города, компания «СК Дороги Сибири» выполнили фрезерование и устройство нового покрытия площадью 7 тысяч кв. м. При выполнении работ задействовано 25 человек и 10 единиц дорожной техники. Одновременно с ремонтом убирают мусор.

По данным сервиса «Контур.Фокус», строительная компания «Дороги Сибири» образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

Покрытие на мосту начали ремонтировать в ночь на 16 апреля. Ранее директор муниципального «Гормоста» Иосиф Кодалаев ответил на главные вопросы о ремонте мостов в Новосибирске. Он отметил, что Димитровский перекрывать полностью не будут, подробности — в видео НГС.

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что город получит дополнительно почти 1 миллиард 200 миллионов рублей на ремонт дорог.

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