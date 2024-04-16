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Город фоторепортаж Откладывать дальше некуда: в Новосибирске начали ремонт Димитровского моста — фоторепортаж

Откладывать дальше некуда: в Новосибирске начали ремонт Димитровского моста — фоторепортаж

За неделю рабочие планируют заменить 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна

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Работы ведутся при движении с правого берега на левый

В Новосибирске рабочие приступили к поддерживающему ремонту Димитровского моста. Рабочие за неделю планируют заменить 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

На всей территории моста работают несколько бригад

Как рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев, на выходных подрядчики провели подготовку к ремонту Димитровского моста — отфрезеровали 2 тысячи квадратных метров проезжей части. Работы ведутся в направлении с правого на левый берег Новосибирска.

В выходные часть асфальта на Димитровском мосту срезали

Бригады рассредоточены практически по всей длине моста. После завершения работ в этой части — планируется провести аналогичный ремонт с левого на правый берег.

После ремонта полос движения на левый берег проведут аналогичный, но на правый

— Мы видим, что откладывать дальше просто некуда. По сути мы полноценно меняем покрытие на всю ширину. Мы выбрали наиболее подверженные разрушению участки. На данном объекте они составляют 25%, это 7 тысяч квадратных метров, которые мы должны заменить в ближайшую неделю, при условии благоприятных погодных условий, — рассказал Кодалаев.

После поддерживающего ремонта Димитровский мост ждет капитальный ремонт

Перед подрядчиком стоит задача не только заменить асфальт на Димитровском мосту, но и всё, что находится ниже. Это — выравнивающий слой, гидроизоляция, защитный слой и два слоя асфальтобетона. Работы ведут в ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта.

Чувствуете запах свежего асфальта?

После поддерживающего ремонта Димитровский мост также ждет ремонт капитальный. Движение, как и ранее, будет организовано по трем полосам.

Поддерживающий ремонт планируют завершить за неделю

Ранее в Новосибирске пешеходам запретили ходить под Димитровским мостом. На участке между Фабричной и Владимировской установили камеры.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Ремонт дорог Димитровский мост
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