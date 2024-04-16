Откладывать дальше некуда: в Новосибирске начали ремонт Димитровского моста — фоторепортаж

Работы ведутся при движении с правого берега на левый

В Новосибирске рабочие приступили к поддерживающему ремонту Димитровского моста. Рабочие за неделю планируют заменить 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

На всей территории моста работают несколько бригад

Как рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев, на выходных подрядчики провели подготовку к ремонту Димитровского моста — отфрезеровали 2 тысячи квадратных метров проезжей части. Работы ведутся в направлении с правого на левый берег Новосибирска.

В выходные часть асфальта на Димитровском мосту срезали

Бригады рассредоточены практически по всей длине моста. После завершения работ в этой части — планируется провести аналогичный ремонт с левого на правый берег.

После ремонта полос движения на левый берег проведут аналогичный, но на правый

— Мы видим, что откладывать дальше просто некуда. По сути мы полноценно меняем покрытие на всю ширину. Мы выбрали наиболее подверженные разрушению участки. На данном объекте они составляют 25%, это 7 тысяч квадратных метров, которые мы должны заменить в ближайшую неделю, при условии благоприятных погодных условий, — рассказал Кодалаев.

Перед подрядчиком стоит задача не только заменить асфальт на Димитровском мосту, но и всё, что находится ниже. Это — выравнивающий слой, гидроизоляция, защитный слой и два слоя асфальтобетона. Работы ведут в ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта.

После поддерживающего ремонта Димитровский мост также ждет ремонт капитальный. Движение, как и ранее, будет организовано по трем полосам.

